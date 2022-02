Neuroarquitetura: técnica cada vez mais utilizada nos projetos de arquitetura

Compartilhe Facebook

21 de fevereiro de 2022.

Salvador, Bahia 21/2/2022 – Neuroarquitetura pode aumentar a produtividade e concentração dos colaboradores ou, até mesmo, o engajamento dos clientes com seu produto ou serviço.

Quem já não ouviu falar sobre o poder que as cores dos ambientes de fast-food tem? Não à toa, o cérebro reage de formas diferentes, porém com um padrão específico. Usando esta mesma lógica, é possível aplicar a neuroarquitetura de forma estratégica.

A decoração caótica dos ambientes da casa do programa Big Brother Brasil 2022, por exemplo, foi milimetricamente planejada para gerar desconforto. As cores, estampas, texturas e luz em excesso trazem alteração do relógio biológico, o que pode afetar no conforto e no humor dos participantes, gerando estresse mental e desconforto emocional. A neuroarquitetura explica que a cor do ambiente estimula e potencializa os sentimentos.

Em contrapartida, a ausência de cor e estampas por completo, como o famoso “quarto branco”, utilizado em outras edições, também foi causa de muito estresse para os participantes confinados.

“Quando projetamos com foco na neuroarquitetura, buscamos equilíbrio, para cada usuário. Vemos o oposto nestes casos.” diz a arquiteta Giovanna Portela da Santo Projeto Arquitetura. Ainda sobre esse conceito, a arquiteta Flávia Porto, sócia da Santo Projeto, reforça “Neuroarquitetura é o estudo do impacto que um ambiente tem no nosso cérebro, como ele pode afetar e modificar nosso comportamento, despertando emoções e sentimentos e, consequentemente, na nossa qualidade de vida e bem-estar”.

A falta de ambientes projetados, pensando no conforto e no descanso adequado, principalmente em ambientes como a sala e quarto, afeta na adrenalina e outros hormônios, fazendo com que os participantes também percam o equilíbrio e, assim, mais conflitos podem ser gerados dentro da casa.

Já nos projetos corporativos, o foco principal é criar ambientes humanizados capazes de influenciar positivamente os níveis de motivação, o comportamento e a socialização dos colaboradores. Principalmente após a pandemia, que muitos desses ambientes tiveram a sua dinâmica 100% remanejada.

Entretanto, cada pessoa recebe e decodifica os estímulos do ambiente de maneiras diferentes, por isso os projetos arquitetônicos e decorativos são desenvolvidos de forma única.

