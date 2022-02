Empresa do Piauí é semifinalista em prêmio nacional de inovação

Compartilhe Facebook

Com menos de 2 anos de implantação, o Instituto Performance e Saúde recebe consultoria do Sebrae Piauí e do Piauí Original HUB

Foi em Teresina que surgiu uma ideia inovadora e que está revolucionando a área de cuidados com a saúde da região. A partir da união de especialidades como: medicina do esporte, cardiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e educação física, centenas de pessoas estão alcançando o máximo de bem-estar, qualidade de vida e mudanças de hábitos.

Um Instituto de Performance e Saúde, considerado um dos mais avançados do Brasil, agregou o conhecimento de várias especialidades, de forma multidisciplinar e criou um método de atendimento individualizado que vai desde o atleta de alto rendimento, até uma pessoa que decidiu sair do sedentarismo para descobrir os benefícios que corpo e mente saudáveis podem proporcionar.

“Eu e minha filha, de 12 anos, estávamos sem praticar nenhuma atividade física e há seis meses passamos a receber o acompanhamento integrado dos profissionais do instituto, somos avaliadas periodicamente com exames, testes físicos e passamos por consultas com os especialistas. Para cada uma de nós foi desenvolvido um programa de atendimento que está nos trazendo resultados que vão além dos padrões estéticos, são mudanças de hábitos, qualidade de vida e ainda estamos reforçando nossos laços familiares, já que treinamos juntas, porém com atividades específicas para a necessidade de cada uma”, afirma a jornalista Neyara Pinheiro.

Com menos de 2 anos de implantação, a empresa piauiense foi selecionada entre 2.173 inscritos, de todas as regiões do Brasil, e está entre os 44 finalistas do Prêmio Nacional de Inovação, realizado pelo Sebrae e pela Confederação Nacional da Indústria(CNI), que tem como objetivo incentivar e reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão de grandes, médias, micro e pequenas empresas.

O Prêmio Nacional de Inovação está na 7ª edição, já foram mais 11.300 empresas inscritas, 220 finalistas e 74 vencedores. O resultado final desta última edição está marcado para o dia 8 de março, em São Paulo.

