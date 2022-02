Segunda etapa da Smart City Natal é lançada no mercado

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 23 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 23/2/2022 –

São 712 lotes entre residenciais e comerciais em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte

Quem passa pelo quilômetro 165 da BR-406, em São Gonçalo do Amarante (RN) já percebe a diferença na paisagem. O avançar das obras da Smart City Natal começa a delinear a segunda cidade inteligente e inclusiva do Brasil. Neste começo de 2022, a Planet Smart City lançou a 2ª etapa de vendas do empreendimento no Rio Grande do Norte.

Ao todo, estão disponíveis 712 lotes entre residenciais e comerciais em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, a 20 km da capital e a 8 km do Aeroporto Internacional de Natal.

Com a 1ª etapa totalmente vendida, a Smart City Natal valorizou, em dois anos, 122% e lança a nova etapa com lotes residenciais de 200 m² com valores diferenciados para os primeiros compradores. “Vendemos lotes para investidores em todo o Brasil, logo o mercado imobiliário é o que mais cresce no país. Investir em imóveis é certeza de um bom negócio”, comemora Susanna Marchionni, CEO da Planet Smart City no Brasil.

Com o conceito ‘Viver, além de morar’, a cidade é projetada e desenvolvida com o know-how desenvolvido pela Planet, que une soluções inteligentes em quatro pilares: pessoas, planejamento urbano e arquitetura, tecnologia e meio ambiente, para fazer da cidade um local que oferece qualidade de vida.

“O projeto oferece equilíbrio entre áreas verdes, núcleos residenciais, comerciais e empresariais e mobilidade inteligente. Nossas cidades são projetadas para serem inclusivas, autônomas e vibrantes, por isso implementamos uma série de atividades como biblioteca, cinema, cursos gratuitos e redes online, que incentivam a economia compartilhada e um novo jeito de viver em comunidade”, explica Susanna Marchionni.

Planet App

O Planet App é o painel de controle da Cidade Inteligente. Os moradores podem baixar gratuitamente o aplicativo nas versões Android ou iOS. Após o cadastro, os usuários têm acesso a todos os serviços da cidade, além de contato com outros moradores, participação em projetos e atividades sociais.

Uma das funcionalidades-chave é o botão SOS que, quando clicado, aciona os números de emergência pré-definidos pelo morador (parentes ou amigos), permitindo o chamado de socorro imediato, por meio da geolocalização. O aplicativo também mostra, em tempo real, o andamento das obras e o videomonitoramento das áreas comuns.

Cidade inteligente e inclusiva

A cidade inteligente e inclusiva é um conceito desenvolvido pela Planet Smart City. Ela busca ser inclusiva porque tem foco no bem-estar das pessoas e no desenvolvimento de um ambiente inclusivo, harmonioso e colaborativo. A cidade é desenvolvida de forma otimizada e, graças à tecnologia desenvolvida pela Planet, pode oferecer preços acessíveis.

O Hub de Inovação é o coração social da cidade e oferece um local no qual os moradores e a comunidade do entorno têm acesso à biblioteca, cinema, cursos gratuitos e outras atividades sociais. O intuito é que a cidade seja vista como um parque tecnológico que atraia investimentos e gere retornos econômicos para moradores e investidores.

Website: http://www.planetsmartcity.com.br