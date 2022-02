Saúde física, mental e social: Saiba a importância

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de fevereiro de 2022.

A saúde física, mental e social são fatores fundamentais para o bem estar e o bom funcionamento do corpo humano.

Neste artigo, vamos listar os principais fatores que cooperam para uma vida mais saudável, seja física, mental ou social.

O que significa saúde física, mental e social?

A saúde física, mental e social são pontos que determinam o estado de bem-estar do ser humano.

Na verdade, o próprio conceito de saúde está diretamente relacionado ao corpo humano.

Esses três aspectos são muito importantes e estão relacionados à qualidade de vida das pessoas.

Manter o equilíbrio é fundamental em tudo em nossa vida, e o equilíbrio da saúde física, mental e social impacta diretamente no desempenho do corpo humano e nas atividades que realizamos no dia a dia.

É importante compreender que não podemos cuidar somente de uma área, as três funcionam juntas.

Saúde física

A saúde física é a dimensão mais básica do bem-estar humano, representada por um corpo funcionando bem, livre de doenças, bem nutrido e ativo.

Para alcançar um estado físico saudável, é preciso ter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, ter noites de sono tranquilas.

A saúde física envolve a condição geral do corpo humano, no que se refere a doenças e a energia para realizar atividades diárias.

Assim, uma pessoa que é fisicamente saudável, seu corpo está funcionando perfeitamente.

Para promover a saúde física, é preciso atingir um peso apropriado, reduzir o consumo de alguns alimentos que prejudicam a saúde, evitar o álcool e parar de fumar.

A saúde física também engloba um corpo interno saudável com pouquíssimos problemas.

Saúde mental

A saúde mental está relacionada à vida emocional, diante dos desafios, conflitos, mudanças e a correria da vida, dificulta mantermos o equilíbrio.

Estar mentalmente saudável significa estar bem consigo mesmo e com os outros, saber lidar com emoções boas e ruins, reconhecendo seus limites, inclusive, buscar ajuda de um profissional sempre quando necessário.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, no ano de 2019, o Brasil registrou as maiores taxas de depressão e ansiedade.

Além disso, o Brasil foi considerado o mais ansioso do mundo, com 18,6 milhões de brasileiros sofrendo com esse transtorno.

Observar o comportamento de uma pessoa no seu dia a dia para saber como está sua saúde mental, tais como a gestão de seus conflitos, medos e capacidades, as suas responsabilidades e como ela enfrenta seus desafios.

A saúde mental está direcionada ao raciocínio, emoções e comportamento.

Ele também ajuda a gerir o stress, viver com outras pessoas e tomar decisões importantes.

Saúde social

A saúde social diz respeito à manutenção de relações saudáveis com a família, amigos, colegas de trabalho e comunidade em geral.

Como seres sociais, temos necessidades de estar sempre rodeado de pessoas, apoio e reconhecimento dos outros.

Para ajudar pessoas que precisam, hoje podemos contar com as redes de apoio para manter as outras áreas de saúde equilibradas.

A saúde social de uma pessoa está relacionada à sua capacidade de interagir com outras pessoas e prosperar em ambientes diferentes.

Também pode se referir de modo geral como os membros da sociedade são tratados e também tratam os outros.

Junto com a saúde física, mental, a saúde social constitui uma das três formas fundamentais para a saúde de uma pessoa.

Precisamos cuidar desses 3 pilares que são extremamente importantes para o bom funcionamento do corpo humano.

A saúde física e mental garante ao indivíduo que o seu corpo e mente estejam funcionando da maneira adequada.

A saúde social, por outro lado, indica como a pessoa se relaciona com outras pessoas, ou resolve seus problemas.

Se você deseja ter um dia mais feliz, uma qualidade de vida melhor, cuide bem da sua saúde com equilíbrio e harmonia.