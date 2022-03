Empresa lança aplicativo com solução tecnológica para condomínios

Compartilhe Facebook

* Por: - 15 de março de 2022.

15/3/2022 – O uso da tecnologia está sendo uma necessidade para a excelência na gestão e harmonia nos condomínios

Brasil ocupa o quarto lugar entre os países que passam mais tempo utilizando os apps; CEO explica funcionalidades de programa que facilita a rotina de condomínios



As horas gastas em aplicativos cresceram mais de 1000% no Brasil nos últimos três anos. A informação é de uma pesquisa realizada pelo App Annie e divulgado pelo CUPONATION, que levantou dados sobre a performance dos softwares em todo o mundo. Segundo a análise, os brasileiros passaram cerca de 193,376 bilhões de horas utilizando os apps entre 2019 e 2021.

Segundo a sondagem, que observou o tempo gasto nos programas desde o início da série histórica, em 2019, houve uma alta de 1.158,60% do tempo de permanência dos brasileiros nos softwares no período. Com isso, o Brasil já ocupa o quarto lugar no ranking, atrás da China, Índia e Estados Unidos.

Atenta a um cenário de crescente digitalização, as empresas brasileiras têm investido em aplicativos que oferecem soluções para diversas demandas. Atenta a um cenário de crescente digitalização, as empresas brasileiras têm investido em aplicativos que oferecem soluções para diversas demandas. Exemplo disso, a Roche Serviços, que atua com serviços terceirizados de mão de obra e portaria virtual, lançou um aplicativo com foco na entrega de inovações que a tecnologia tem trazido aos condomínios.

Sérgio Rocha, CEO da Roche Serviços, explica que o objetivo do aplicativo é melhorar a gestão, a segurança, o controle de acesso e prover mais facilidades aos moradores. Ele avalia de forma positiva a evolução do setor de condomínios ao longo dos últimos anos. “Com a profissionalização do mercado e de suas administrações, o uso da tecnologia está sendo uma necessidade para a excelência na gestão e harmonia nos condomínios”.

Para Sérgio, é perceptível a exigência da nova geração de consumidores em aquisição de apartamentos e casas em condomínios mais inteligentes, com facilidades para o dia a dia. “A evolução é nítida: estamos em uma curva ascendente de aderência à digitalização. Por isso, os condomínios também devem utilizar ferramentas que contribuam para a melhora na qualidade de vida de moradores e profissionais, como os aplicativos”, afirma.

Software facilita o dia a dia de condomínios

O empresário explica que o aplicativo Roche Para Você foi planejado considerando diversos fatores, como gestão, comunicação, segurança e facilidades para os moradores.

“Tudo está integrado em uma mesma plataforma. Na parte de gestão, temos o diretório de documentos, agendamento de assembleias e áreas comuns, controle de ocorrências, entre outras”, descreve. “Criamos um canal único de comunicação oficial do condomínio, dispensando grupos de WhatsApp, por exemplo. Todo cadastro de moradores e veículos, além do controle de entradas e saídas são registrados na plataforma. Até mesmo os pets têm cadastro, além disso, através do app os moradores podem pedir uma diarista para limpar seu apartamento ou a lavagem ecológica do seu veículo”.

O CEO destaca que o aplicativo Roche Para Você pode ser 100% integrado com o projeto de segurança de um condomínio. “Através do app, os moradores têm acesso às câmeras, botão de pânico e emergência médica, entre outros”.

Na parte de acessos, prossegue, é possível enviar previsões de visita para portaria, lista de convidados, QR Code aos visitantes e, até mesmo, abrir as portas via aplicativo. “Isso tudo com segurança e responsabilização de uso. Se uma pessoa mudar, por exemplo, ela é bloqueada imediatamente do sistema, não tendo mais acesso ao condomínio”. Sérgio finaliza: “O mercado de condomínios parece estar realmente mudando e novas tendências estão surgindo a todo momento’.

