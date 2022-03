Descubra o que fazer para uma boa recuperação após a hidrolipo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2022.

Saiba como ter uma ótima recuperação antes e depois da hidrolipo, conheça esse tipo de cirurgia plástica. Clique aqui para saber mais.

Hoje iremos falar sobre um tipo de cirurgia plástica chamada hidrolipo, ela também é conhecida como mini lipo e lipoaspiração tumescente. A hidrolipo pode ser realizada tanto em hospitais quanto em clínicas cirúrgicas, mas sempre com a presença de um cirurgião plástico.

Nesse tipo de cirurgia é retirada apenas pequenas partes de gordura localizada, é um pouco mais sutil, mais delicada do que a lipoaspiração normal e a sua recuperação também é bem mais rápida.

Hidrolipo antes e depois: quais os cuidados necessários? (como funciona)

É muito importante ter uma conversa bem franca com o paciente antes de realizar o procedimento, para que ele não fique decepcionado com expectativas frustradas.

Antes da hidrolipo é necessário interromper alguns medicamentos, o médico orientará e também é necessário parar de fumar antes do procedimento o maior tempo que o paciente conseguir.

No pós operatório o desconforto é um pouco menor do que o causado pela lipoaspiração normal e para voltar às atividades diárias é um pouco mais rápido também. Ainda assim, recomenda-se que pelo menos tenha um dia de repouso, e leve de 3 a 20 dias para voltar às atividades normais.

Nos dias iniciais o paciente pode ter dor, mas isso se resolve com analgésicos que ele já é acostumado a tomar, inchaço e manchas roxas também são comuns e são indicadas sessões de drenagem linfática, pelo menos 10 sessões, para diminuir o inchaço e a retenção de líquido.

Já quanto às manchas elas vão desaparecendo gradativamente, só é preciso evitar a luz solar.

Antes da Hidrolipo: para quem é indicada

Para realizar esse procedimento é preciso que o paciente:

Esteja em boa condição física;

Que não tem em mente perder peso com o procedimento, mas sim melhorar alguma área específica;

É preciso que tenha boa elasticidade;

Não tenha flacidez;

Tenha a pele firme;

Tenha pouca quantidade de gordura localizada;

Seja ativo em atividades físicas;

Tenha uma boa alimentação.

Estes são passos de um protocolo que vão garantir um procedimento mais seguro e uma recuperação mais rápida.

Como funciona o procedimento da Hidrolipo?

Diferente de outras cirurgias plásticas, na hidrolipo não é necessário a utilização de anestesia geral, neste caso, é utilizada anestesia local. Logo, durante todo o processo a paciente fica acordada, mas sem conseguir ver o que está acontecendo. Leva em média de 2 a 3 horas para realização do procedimento e a paciente é liberada no mesmo dia.

Hidrolipo: partes do corpo são mais procuradas o procedimento

As partes do corpo mais procuradas para o procedimento da hidrolipo são:

flancos

abdômen

culotes

parte interna das coxas

costas

braços

papada

Cada um destes lugares torna o procedimento mais ou menos intenso, principalmente quanto a recuperação.

Recuperação da Hidrolipo

Importante que o paciente já tenha antes de fazer o procedimento uma cinta compressiva, pois ele vai precisar utilizá-la por cerca de dois meses.

Seguir à risca os cuidados necessários vai garantir uma qualidade ótima no resultado final que por sinal pode ser visto já no terceiro mês, quando os inchaços diminuem e as manchas desaparecem.

Riscos e contraindicações da Hidrolipo

Quando esse tipo de cirurgia plástica é feita por profissionais adequados, treinados e capacitado os riscos são mínimos, já que se trata de um procedimento mais tranquilo.

Independente do profissional, há o risco de se formarem seromas, que é um acúmulo de líquidos bem perto da cicatriz.

Caso isso aconteça alguns dias após a cirurgia, o médico vai fazer a drenagem.

Fique atento aos profissionais que estão realizando os procedimentos, verificar, procurar indicações para saber se são realmente qualificados e capacitados para isso e assim evitar circunstâncias difíceis.

Avalie bem as clínicas que realizam esse procedimento, se elas seguem os protocolos de higienização e se esses materiais são devidamente higienizados.