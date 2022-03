Serviços de limpeza para shoppings ganha importância após a pandemia

Compartilhe Facebook

* Por: - 25 de março de 2022.

São Paulo – SP 25/3/2022 – É indispensável a contratação de serviços de uma empresa de limpeza especializada para a higienização, conservação e limpeza dos shopping centers

Com o retorno do funcionamento dos shopping centers após o auge da pandemia, a grande movimentação de pessoas nesses locais está retornando.

Conhecidos como lugares onde as pessoas vão para realizar compras, se alimentar ou curtir momentos de lazer com a família, amigos ou até mesmo sozinhos, os shopping centers voltaram a receber seus clientes com força máxima. “Muitas vezes as pessoas preferem ir ao shopping realizar compras por ser um lugar que oferece conforto, praticidade e uma maior segurança”, diz Rui Monteiro, presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC-SP).

Por ser um local com uma grande estrutura e com uma variedade de afazeres, o número de pessoas que os visitam é muito alto. Centenas de consumidores andam pelos shoppings todos os dias. Segundo a ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers), no Brasil o número total de visitantes nos shopping centers por mês é de 397 milhões e o número de empregos gerados pelos shoppings é de 1,02 milhão. Justamente pelo grande número de pessoas que frequentam esses locais, a proliferação de doenças é facilitada e, por isso, é importante que o ambiente seja limpo e que haja segurança para circularem pelo local, como conta Monteiro: “é indispensável a contratação de serviços de uma empresa de limpeza especializada para a higienização, conservação e limpeza dos shopping centers, afinal, são lugares onde há um grande movimento de pessoas. Ainda mais neste momento em que a movimentação dos shoppings está voltando ao normal, os serviços de limpeza profissional ganha grande importância após a pandemia por ser necessário o dobro do cuidado para evitar infecções”.

Por conta disso, as equipes de limpeza recebem treinamentos para se adequar e se capacitar para o cuidado correto com a limpeza dos ambientes, já que isso é fundamental para manter o local mais seguro e agradável para os frequentadores.

Segundo a ABRASCE, os shoppings coletam quase 20 mil toneladas de lixo por mês. A praça de alimentação é um dos ambientes do shopping que mais produzem lixo e são lugares onde os visitantes precisam se sentir à vontade para se alimentar.

Para que as equipes de limpeza exerçam os serviços com um nível alto de qualidade, como disse o presidente do sindicato, “é necessário assegurar que os colaboradores sejam qualificados para o serviço. Para isso, a contratação de uma empresa especializada para a limpeza e conservação dos shopping centers é essencial”.

Investimento em treinamento

As empresas de limpeza profissionais investem cada vez mais nos treinamentos aos colaboradores. Capacitando e atualizando esses profissionais, melhora-se a qualidade da mão de obra e, com isso, eles estarão preparados para realizar os serviços com alta qualidade.

A contratação de uma empresa especializada, além de garantir que a limpeza e higienização dos shoppings está em boas mãos, também garante uma redução de custos, já que não haverá preocupações com questões trabalhistas – como férias, encargos ou substituição de funcionários. A empresa contratada sempre terá à disposição a mesma quantidade de colaboradores necessários para atender o serviço, conforme informações do SEAC.

Limpeza é Saúde

O SEAC-SP (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo) promove a campanha “Limpeza é Saúde”, que tem como objetivo reforçar a importância de um ambiente corretamente higienizado e limpo para a saúde de todos.

A campanha atende corporações de todos os segmentos quando elas contratam uma empresa de limpeza profissional. Ela é um incentivo para que gestores adotem uma filosofia que promova bem-estar para todos.

As empresas que demonstrarem interesse em fazer parte da campanha, adotando práticas que a apoiam, ganharão o direito de usar o selo de qualidade “Limpeza é Saúde”, que representará a qualidade e preocupação com as pessoas.

