École Intuit Lab, escola francesa de design, inicia primeira turma em São Paulo

25 de março de 2022.

São Paulo-SP 25/3/2022 – A École Intuit Lab segue com inscrições abertas para os cursos de formação e extensão. Mais informações sobre o prazo final das admissões estão no site da EIL

Com dois campi na França, três na Índia e um na China, a escola francesa de design, artes visuais e comunicação, reúne ainda uma rede de parcerias com 17 universidades e cerca de mil empresas e agências para que os alunos desenvolvam projetos e intercâmbios na Europa, Ásia, América do Norte e América Latina

Com a proposta de oferecer no Brasil uma graduação com currículo internacional, possibilidade de intercâmbio na Europa, Ásia, América do Norte e América Latina e um diploma francês, a École Intuit Lab inaugura seu novo campus na cidade de São Paulo no dia 28 de março. A instituição tem mais de 20 anos de atuação na formação profissional de designers ao redor do mundo. São duas unidades na França (Paris e Marselha), três na Índia (Mumbai, Kolkata e Nova Délhi) e uma na China (Xangai). Reúne ainda uma rede de parcerias com 17 universidades ao redor do mundo para que os alunos desenvolvam projetos conjuntos e intercâmbio.

“Os alunos da École Intuit Lab são preparados para atuar no mercado global. Contam com uma abordagem multifacetada, acadêmica e profissional, capaz de formar indivíduos criativos que são conscientes, inovadores, resilientes e altamente preparados para o mercado de trabalho”, descreve Nuno Araújo, Head of Admissions da escola. “Este é um momento muito aguardado por nós. Foram meses de preparação, seleção de um excelente corpo docente e processos seletivos com os alunos. Tudo isso em meio à pandemia de Covid-19. Foi um desafio e tanto, mas nunca nos sentimos tão realizados com a oportunidade de entregar, em São Paulo, um ensino de nível europeu em uma das melhores universidades na área na França e no mundo”, comemora.

A abertura oficial da École Intuit Lab no Brasil contará com a presença dos fundadores Clément Derock e Frederic Lalande. Na mesma data, terão início as aulas do Foundation, como é denominado o currículo comum a todos os cursos no primeiro ano de formação, composto por disciplinas como desenho técnico e perspectiva, desenho ao ar livre, cor, criatividade, fotografia, história da arte, ilustração narrativa, expressão 2D e 3D, storytelling, modelo vivo e francês. Diferentemente dos cursos tradicionais, é a partir do terceiro semestre que os alunos optam por formação específica em uma das graduações: Comunicação Visual e Design Digital, Arte e Design de Games ou Artes Visuais. A escola oferece um curso de atualização profissional em Design e Comunicação, com duração de 18 meses, no formato EAD, o que permite a participação de interessados de qualquer lugar do país, as aulas desse terão início em agosto deste ano.

“O propósito do formato a partir do Fundation é incentivar a educação criativa para preparar profissionais qualificados, mas também indivíduos altruístas, que desenvolvam um olhar apurado da realidade para que contribuam efetivamente para o desenvolvimento da sociedade por meio das diversas áreas de atuação de um designer”, afirma o diretor acadêmico da École Intuit Lab, Guilherme Kujawski.

O cofundador Clément Derock explica que, em 2021, ao completar 20 anos de trajetória, o Brasil foi escolhido para a nova etapa de expansão da escola. “São Paulo é uma das principais capitais culturais e um dos maiores centros econômicos do mundo. Quando se trata de um novo destino para compartilhar nosso projeto, o Brasil surge naturalmente e tem sido um dos destinos preferidos dos nossos alunos para a realização de projetos com agências e empresas parceiras”, explica.

A École Intuit Lab segue com inscrições abertas para os cursos de formação e extensão. Mais informações sobre o prazo final das admissões pelo site https://ecole-intuit-lab.com.br/.

A École Intuit Lab é uma escola de origem francesa de Design, Artes e Comunicação Visual, com abrangência internacional e visão multicultural. Fundada em Paris em 2001, tem como visão construir uma cultura, não apenas uma escola, onde mentes criativas têm a liberdade de inovar, criar e se tornar parte de uma revolução no ensino do Design. Com forte presença internacional, mantém dois campi na França, em Paris e Marselha; três na Índia, em Mumbai, Kolkata e Nova Delhi; e um campus na China, em Xangai. No Brasil, serão ministrados cursos presenciais de formação e on-line de atualização profissional para estudantes em busca de capacitação para uma carreira global. Por meio de uma rede de parcerias com 17 universidades e cerca de mil empresas e agências, oferece aos alunos possibilidades de desenvolver projetos e intercâmbios na Europa, Ásia, América do Norte e América Latina.

