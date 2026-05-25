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Montes Claros inicia semana com tempo firme e ensolarado
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Montes Claros inicia semana com tempo firme e ensolarado

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Cidade registra temperaturas entre 18 °C e 29 °C nesta segunda-feira, 25 de maio de 2026.

Montes Claros, 25 de maio de 2026 — A cidade amanheceu com tempo estável e ensolarado, registrando mínima de 18 °C e máxima prevista de 29 °C. A baixa probabilidade de chuva (3%) e os ventos fracos favorecem atividades ao ar livre, marcando o início de uma semana de clima firme no Norte de Minas.

Previsão detalhada para hoje

  • Condição do céu: sol predominante, poucas nuvens à tarde e noite.
  • Temperatura mínima: 18 °C (amanhecer).
  • Temperatura máxima: 29 °C (meio da tarde).
  • Sensação térmica: entre 22 °C e 28 °C.
  • Umidade relativa do ar: varia de 37% a 86%, exigindo hidratação e cuidados com pele e olhos.
  • Ventos: fracos, até 8 km/h, vindos do leste.
  • Probabilidade de chuva: apenas 3%.
  • Índice UV: 8 (muito alto) — recomenda-se uso de protetor solar e evitar exposição direta entre 10h e 16h.

Horários astronômicos

  • Nascer do sol: 06h14
  • Pôr do sol: 17h29
  • Nascer da lua: 13h40
  • Pôr da lua: 01h20

Tendência para os próximos dias

Data Condição Mínima Máxima Chuva (%) Observações
26/05 (terça) Parcialmente ensolarado 17 °C 28 °C 6% Chuviscos isolados à noite
27/05 (quarta) Predomínio de sol 18 °C 30 °C 2% Tempo firme e seco
28/05 (quinta) Sol com poucas nuvens 18 °C 29 °C 2% Condições ideais para eventos ao ar livre
29/05 (sexta) Sol e nuvens 17 °C 27 °C 3% Leve queda na temperatura
Contexto regional

O Norte de Minas segue sob influência de uma massa de ar seco, mantendo dias quentes e noites amenas. A ausência de chuvas favorece o tempo estável, mas aumenta o risco de ar seco — especialmente para crianças e idosos.

Recomendações para hoje

  • Hidrate-se bem e evite exposição prolongada ao sol.
  • Use protetor solar e roupas leves.
  • Evite queimadas e mantenha áreas externas livres de fogo.
  • Ideal para: caminhadas matinais, esportes ao ar livre e fotografia urbana.

Montes Claros inicia a semana com clima firme e ensolarado, cenário que favorece atividades ao ar livre e reforça a característica de tempo seco no Norte de Minas. A previsão indica estabilidade até o fim da semana, com pequenas variações de temperatura.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações meteorológicas regionais

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