Conheça os principais profissionais de Forex para seguir nas mídias sociais

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de março de 2022.

Observando a escalada do trading forex, é importante saber o que os principais traders estão fazendo, assim como, eles se destacam dos demais traders. Os traders profissionais abordam de forma distinta o mercado, comparado com os traders casuais. Escolhemos algumas de nossas contas favoritas, aquelas que fornecem informações acionáveis, dicas de qualidade e análises que apenas os especialistas podem realmente reunir.

Rudy Havenstein – Historiador Financeiro e Especialista em Inflação

É provável que goste da sagacidade e do charme do perspicaz Rudy Havenstein, que conquistou seguidores leais que apreciam sua análise sobre coisas desde a inflação e seus efeitos econômicos até as políticas monetárias do Banco Central.

Kathy Lien – Chefe de Pesquisa de Moedas da Global Forex Trading (GFT)

Neste perfil você encontra informações sobre análise técnica e fundamental, sinais de Forex e estratégias de negociação. Seu foco está em EUR e USD, compartilhando notícias importantes e relevantes, bem como algum conteúdo promocional para seu próprio grupo de ideias de negociação apenas para membros. Uma conta muito séria.

Peter L Brandt – Comerciante de carreira, autor e editor há mais de 40 anos

Brandt negocia commodities desde 1975, fornecendo imenso valor ao longo do caminho por meio de seu conteúdo intelectual e envolvente. Com mais de meio milhão de seguidores, ele é um dos nomes-chave que aparecem repetidamente no Forex, fornecendo valor excepcional para traders de todos os níveis e habilidades. Se gosta de ler os gráficos e analisar o lado técnico do Forex, encontrará muitas dicas sobre os princípios dos gráficos. A psicologia do trader é outra área de especialização sobre a qual você aprenderá seguindo Peter nas mídias sociais.

John Bollinger – Inventor das Bandas de Bollinger

As bandas de bollinger são uma ferramenta de indicação técnica usada por traders de todo o mundo para analisar se uma condição de mercado está sobre oferta ou sobre compra. Este incrível gráfico estatístico foi proposto e desenvolvido na década de 1980 por John Bollinger, que nunca descansou sobre os louros e continua sendo um ativo valioso na comunidade até hoje. A conta do Twitter de John oferece uma abundância de informações úteis sobre Forex e criptomoedas, fornecendo análises técnicas brilhantes para os traders. Além do mais, ele é um cara legal, sem trollagem ou FUD.

Jamie Saettele – Fundador da SB Trade Desk, Author Sentiment in the Forex Market, Chief Technical Strategist at Scandinavian Markets

Com bastante currículo, Saettele é um dos maiores experts do jogo e felizmente não guarda sua sabedoria para si. Os usuários do Twitter que o seguem encontrarão webinars regulares e transmissões ao vivo nas quais ele explora diferentes estratégias de negociação e as aplica às condições do mercado em tempo real. Todas as sextas-feiras, ele organiza uma sessão de perguntas e respostas sobre FX/Macro para traders que desejam saber mais sobre o mercado e o que o futuro reserva.

Francesc Riverola – CEO da FXStreet

Atualizações bancárias, análises aprofundadas, conselhos, dicas, notícias, estatísticas e muito mais podem ser encontradas na conta do Twitter de Riverola. Durante a semana, as postagens são rápidas e frequentes, respondendo a eventos em tempo real. Se essa abordagem de alta octanagem para negociação Forex é o seu estilo, esta conta será de grande utilidade para você.

Josh Brown – CEO da Ritholtz Wealth Management e autor de How I Invest My Money

Indiscutivelmente o maior nome da lista e o twitter mais influente na Twittersfera financeira, Downtown Josh Brown é uma lenda. Com mais de um milhão de seguidores aproveitando seus conselhos especializados, insights e análises sobre uma série de coisas, desde finanças e Forex até política e energia, a chave está em sua entrega.