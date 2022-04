Provedora de internet de Ribeirão Preto amplia atuação para mais de 50 cidades

Compartilhe Facebook

Weclix segue o projeto de crescimento no mercado tecnológico brasileiro; fibra ótica é a principal aposta da empresa

Como parte do plano de crescimento e de melhorias contínuas, a Weclix, provedora de internet que nasceu em Ribeirão Preto/SP, segue expandindo seu serviço de fibra óptica. Já atuando em mais de 50 cidades do interior do estado de São Paulo, a empresa – que oferece um serviço de tecnologia com liberdade de escolha de velocidade e estabilidade – chegou recentemente na região de Mogi Guaçu e ampliou a atuação em Ribeirão Preto e Rio Preto.

A Weclix, provedora de internet via fibra óptica abre as portas nos municípios anunciando parcerias estratégicas sem fazer nenhuma alteração nas redes e nos serviços oferecidos. A união irá aliar a força regional com a presença local. Kátia Andrade, diretora de Marketing, Comercial e Experiência do Cliente fala sobre o investimento em novas tecnologias: “Embora não tenhamos feito nenhuma mudança nas redes e nos serviços oferecidos, já estamos trabalhando com novas tecnologias de rede para otimizar nossa atuação”, conta Katia.

Katia ainda explica que o mercado de provimento de acesso no Brasil e no mundo é bastante dinâmico e evolui na mesma velocidade que as tecnologias e serviços de internet. “Para acompanhar essa evolução, a palavra-chave é colaboração, por isso é muito gratificante pode firmar novas parcerias, pois juntos iremos trazer melhorias contínuas, como ampliação e modernização de toda nossa rede para garantir que nossos clientes, sejam residenciais ou do empresariado, tenham ultra velocidade de internet, estabilidade e Wi-Fi de alta performance”, finaliza.

Fundada em 2019 em Ribeirão Preto/SP, a Weclix é licenciada pela Anatel e tem como principal objetivo ser a melhor provedora de acesso de banda larga voltada ao mercado residencial e corporativo.

A empresa busca ainda o desenvolvimento das regiões onde atua por meio da inclusão social, trazendo informação e conteúdo com qualidade de forma acessível.

Com um crescimento exponencial, a Weclix já está presente em mais de 50 cidades do interior do estado de São Paulo e segue em expansão.

Website: http://www.weclix.com.br