Assessoria de MKT esportivo fomentou o investimento em 14 campeonatos estaduais

8 de abril de 2022.

Maringá – PR 8/4/2022 – Hoje as federações entenderam que há muitas oportunidades de vendas publicitárias em suas competições e que ajudam a fomentar o esporte

Layup Sports, especializada em marketing esportivo, utilizou os estaduais como meio de investimento publicitário para grandes empresas nacionais e internacionais

Grande parte dos campeonatos estaduais do futebol brasileiro encerram no último domingo, 3, e se tornaram, mais uma vez, valiosos produtos para estratégias de investimento publicitário por diversas marcas nacionais e internacionais. Dos 27 campeonatos de primeira divisão que são realizados hoje no Brasil, a Layup Sports esteve presente em 14, assessorando o investimento de grandes marcas nacionais e internacionais.

Com a evolução da gestão das federações que organizam as competições, novas oportunidades estão surgindo e se tornando atrativas para que as marcas tenham relacionamento e visibilidade para seu público. De acordo com o CEO da empresa Layup Sports, Thiago Orlandine, o crescimento do investimento é proporcional às mudanças que os campeonatos estaduais estão sofrendo, se reinventando e aumentando o retorno para as marcas.

“Hoje as federações entenderam que há muitas oportunidades de vendas publicitárias em suas competições e que ajudam a fomentar o esporte, valorizar o produto e melhorar o espetáculo para o público do estádio ou que está acompanhando de suas casas. Em 2022 estivemos presentes em 14 estaduais, com estratégias definidas individualmente para cada empresa, realocando sua exposição ou ativação de acordo com o seu público ou objetivo e conseguindo um alcance muito grande. Queremos que o esporte ganhe, pois assim vamos fortalecer todos os envolvidos”, disse Orlandine.

A agência, que está no mercado há cinco anos, trabalha com empresas de todos os tamanhos, segmentos e nacionalidade, gerando oportunidades dentro do esporte de acordo com sua necessidade e capacidade de investimento. Todo o trabalho é realizado visando potencializar seus resultados na perspectiva de que vale a pena investir no esporte.

“Sempre que temos a oportunidade de conversar e mostrar o que o esporte proporciona a uma empresa, conseguimos desenvolver um projeto atrativo e com ótimo custo benefício, que no esporte é muito grande em comparação a outros meios de publicidade. Por isso acreditamos que em 2022 os estaduais tiveram tanto sucesso em vendas publicitárias, pois é um produto que mexe com o sentimento local da população, coisa que muitas vezes não acontece em campeonatos nacionais e internacionais”, explicou o CEO da Layup.

Os clientes da Layup Sports estiveram presente nos campeonatos: Acreano, Cearense, Potiguar, Baiano, Mato-grossense, Maranhense, Catarinense, Paranaense, Pernambucano, Goiano, Mineiro, Paraense, Sul-Mato-Grossense e Rondoniense. Ao todo foram 22 contratos de investimento nos estaduais pelo Brasil.

