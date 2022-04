Grupo Fácil apresenta a Fáciltech: foco em instituições financeiras e fintechs

Compartilhe Facebook

* Por: - 11 de abril de 2022.

Belo Horizonte – MG 11/4/2022 – A Fáciltech nasce da Spin-off da área de instituições financeiras da Fácil Informática com o objetivo modernizar a marca e ganhar ainda mais mercado.

Empresa que é a grande aposta do Grupo Fácil para 2022 chega para movimentar o mercado de instituições financeiras e fintechs

Consolidado no mercado há quase 30 anos, o Grupo Fácil, especialista em sistemas, softwares e serviços para a gestão de negócios nas áreas financeira, de saúde e imobiliária, apresenta a Fáciltech, empresa responsável por fomentar produtos voltados às instituições financeiras e fintechs. “O mercado financeiro é muito dinâmico. Decidimos, então, criar a Fáciltech, que nasce do spin-off da área de instituições financeiras da Fácil Informática com o objetivo de criar processos e produtos específicos, modernizar nossa marca e ganhar ainda mais mercado”, conta André Rezek, sócio acionista do Grupo Fácil. Só na área de gestão financeira, o Grupo tem mais de 6 bi em ativos controlados.

Devido ao crescimento do Grupo Fácil e à aquisição de outras empresas, tornou-se imprescindível essa operação. O desenvolvimento da Fáciltech foi feito com capital próprio. “Somos um Grupo autossustentável: cerca de 50 a 60% de retenção dos nossos resultados são para investimento próprio. Para este momento, investimos em pessoas e processos; tudo isso, mantendo o DNA e a eficiência da nossa estrutura”, comenta Daniel Rezek, irmão de André e também sócio acionista do Grupo.

Outro fator que impulsionou a decisão dos sócios de lançar a Fáciltech foi a necessidade de ampliar o atendimento ao mercado quando o assunto é software de gestão, tendo em vista o aumento da demanda no segmento. “Nosso sistema integrado de gestão empresarial ERP (FacCred), além de mais de quase 30 anos de operação, foi desenvolvido para automatizar de forma flexível, segura e altamente parametrizável todos os processos operacionais e gerenciais de instituições financeiras”, explica André, que ainda ressalta: “O sistema foi modulado para atender cada mercado específico, possibilitando uma customização adequada às regras de negócios, metodologias de trabalho e exigências legais”.

A Fáciltech é a grande aposta do Grupo que, nos últimos anos, vem alcançando um lucro superior a 25%. “O mercado financeiro está acelerado e é um dos mais promissores para a área de tecnologia. Neste sentido, estamos dando uma resposta sobre as novas apostas do setor”, comenta André. Por fazer parte de um grupo com know-how em instituições financeiras e fintechs, a Fáciltech já é considerada uma das maiores fornecedoras de software para instituições financeiras no país.

Tecnologia de gestão para instituições financeiras e fintechs

A Fáciltech é uma facilitadora de tecnologias e sistemas para o mercado financeiro. Oferece soluções completas e inovadoras em gestão para instituições financeiras, sempre priorizando relacionamentos sólidos, construídos com base em um atendimento próximo e eficiente, respaldados por uma tecnologia de ponta. Sua carteira de clientes abrange de fintechs a bancos, sendo: cooperativas de crédito, financeiras, sociedades de crédito direto, sociedades de empréstimo entre pessoas, instituições de pagamento, agências de fomento, organizações de microcrédito, entre outras entidades do sistema financeiro nacional.

Grupo Fácil

O Grupo, fundado pelo Sr. Joney Rezek, tem quase 30 anos e está presente em todo Brasil; abrange as empresas: Fácil e Impacto na área de gestão em saúde; Fáciltech e Pronto capital, em gestão financeira, e Service Sol e Help Imob em gestão imobiliária.

Atualmente conta com mais de 700 colaboradores, cerca de 300 clientes ativos e mais de 10 mil módulos implantados — operando mais de 4 milhões de vidas na gestão em saúde e um montante superior a 6 bilhões de ativos controlados na gestão financeira.

Suas unidades encontram-se em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Foz do Iguaçu.

Website: https://grupofacil.net.br/