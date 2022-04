Brasileira recebe o Prêmio Internacional Babá do Ano 2022

Compartilhe Facebook

11 de abril de 2022.

Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos da America 11/4/2022 – Todo e qualquer reconhecimento público é uma oportunidade de educar as pessoas sobre nosso trabalho e fazer um pouco de diferença nesse grande mundo.

Tatiane, ou Nanny Thaty, como é conhecida, é natural de Lençóis Paulista, interior de São Paulo, e recebeu nessa última semana o Prêmio INA 2022 Nanny of The Year™ – Babá do Ano 2022. Thaty é a primeira brasileira, e latina, a receber esse prêmio internacional, e sonha em ver o trabalho doméstico devidamente valorizado e reconhecido pela sociedade no Brasil e no mundo.



Thaty é a primeira brasileira, e latina, a receber esse prêmio internacional. Atualmente, ela reside em Cambridge, Massachusetts e trabalha na região metropolitana de Boston desde 2003. Thaty é Mestra em Educação, Mestra em Gerenciamento de Liderança e possui ainda inúmeras credenciais na área de educação e parentalidade, a mais recente sendo uma certificação em Liderança em Primeira Infância pela Universidade de Harvard. Ela também já foi convidada especial para se apresentar na Universidades Brandais (duas vezes), Universidade de Massachusetts, e na Universidade de Harvard.

Atualmente, a super nanny brasileira trabalha apenas três dias por semana como babá educadora, e dedica os dias restantes ao seu negócio, CARETHATYCS, onde oferece treinamentos e consultoria para pais e colegas de profissão nas áreas pedagógicas, condicionamento de sono, comportamento, cuidados do recém-nascido, contratação, profissionalismo, e colocação no mercado. Thaty também iniciou oficialmente sua carreira como palestrante, após ser diretamente mentorada por Leila Navarro, com quem publicará um livro nas próximas semanas.

Thaty também é Diretora do Conselho da Aliança Nacional dos Trabalhadores Domésticos e líder do comitê de Au Pair da Matahari, instituições que defende e introduzem políticas de proteção e projetos de leis voltados a essa classe de trabalhadores. Ativista nessa área há dez anos, Thaty já testemunhou na justiça em prol dos direitos de Au Pairs, e participa frequentemente em reuniões com deputados estaduais e federais do estado de Massachusetts. Ela também já recebeu reconhecimento na cidade em que reside e também do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos pela sua contribuição de dados referente à área de cuidados infantis privados.

Em seu discurso durante a premiação, Thaty compartilha toda sua trajetória e também chama atenção aos desafios de muitos trabalhadores domésticos nessa pandemia, assim como aqueles sendo explorados, passam extremas dificuldades, e também o fato da profissão não ter o reconhecimento devido no âmbito global.

“Quero que este prêmio seja o catalisador para mobilizar, principalmente, a comunidade latino-americana sobre a importância e validade deste trabalho, sendo uma profissão nobre como muitas outras. Quero ver uma mudança cultural, onde quer que formos e sempre que tivermos a oportunidade de falar sobre o que fazemos,” incentiva Thaty.

Thaty também acrescenta que “Todo e qualquer reconhecimento público é uma oportunidade de educar as pessoas sobre nosso trabalho e fazer um pouco de diferença no mundo. É uma responsabilidade nossa compartilhar nossos dons e direcionar os holofotes para causas em que acreditamos, defendemos e somos apaixonados.” e finaliza chamando todos a aproveitar e criar oportunidades para falar da profissão.

Thaty, que acabou de comemorar 19 anos de carreira nessa semana, sente que esse prêmio é o reconhecimento em seu campo, e se sente privilegiada e honrada em ter todo seu trabalho e dedicação validados por uma organização internacional. Ela compartilha que estará no Brasil em poucas semanas, e espera ansiosamente a oportunidade de celebrar esse marco em sua carreira com sua família e amigos.

Informações sobre a mais nova super nanny brasileira, seus serviços de treinamento, consultoria, e palestrante, estão disponíveis www.NannyThaty.com.br assim como em suas redes sociais, como @SuperNannyThaty.Fotos adicionais para uso de imprensa e divulgação estão disponíveis AQUI. Horários disponíveis para agendamento de entrevista podem ser diretamente agendados AQUI.

Website: https://nannythaty.com.br/