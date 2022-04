Automação residencial: Aposte nas lâmpadas inteligentes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de abril de 2022.

Novas funcionalidades aparecem no mercado para deixar sua casa cada vez mais otimizada e conectada, o futuro está cada vez mais perto com cada lançamento de produtos de automação para a sua residência. As casas futurísticas dos filmes de ficção, conectadas através de voz e dispositivos inteligentes estão cada vez mais perto do que imaginamos.

A lâmpada inteligente, também conhecida como lâmpada smart, é um dispositivo controlado pelo celular ou por comando de voz, conectada por rede de internet. Quando conectada a um bocal, o dispositivo passa a oferecer uma variedade de iluminação em diferentes cores e intensidade.

A lâmpada smart funciona como uma lâmpada normal, sua principal diferença é a conectividade, funções, opções de cores e intensidade. Basta apenas rosquear o dispositivo no lugar da lâmpada comum, baixar o aplicativo, conectar ao seu celular e pronto, você acaba de adquirir um produto de automação para a sua residência, podendo controlar a iluminação do ambiente sem a necessidade de se levantar.

O dispositivo possui uma matriz de LED RGB (Red Green Blue). Com isso, através da mistura das cores, a lâmpada smart consegue gerar iluminação de diversos tons diferentes para iluminação de diferentes ambientes.

Além do colorido, o dispositivo de automação também inclui o LED na cor branco frio de brilho mais intenso, recomendado para ambientes de atividades que exigem mais atenção e concentração, como a cozinha ou momentos de estudo no quarto ou na sala. O sistema de iluminação também conta com o tom do branco quente, semelhante às antigas lâmpadas incandescentes que nos dá uma sensação de aconchego.

Vantagens de adquirir este dispositivo de automação

A lâmpada inteligente é um dispositivo de automação muito recomendado para pessoas que desejam controlar o acender e apagar das luzes, escolher uma entre a infinidade de cores e tonalidades de luz em apenas um clique no celular ou através de comando de voz.

Além de poder ter acesso a essa otimização, as lâmpadas inteligentes gastam menos energia e, consequentemente, geram mais economia ao consumidor, já que elas são fabricadas com a tecnologia LED. Ela possui a função de acionamento e desligamento automático, o que evita o consumo exagerado de energia e o risco de esquecer a luz ligada. Qualquer pessoa consegue realizar a instalação, basta apenas encaixar num soquete correspondente.

Desvantagens da lâmpada smart

Também encontramos algumas desvantagens da lâmpada smart, porém são poucas. Como elas ainda são uma novidade no mercado brasileiro, há poucas opções para escolher. Ainda não há uma grande variedade de potências neste tipo de produto, as lâmpadas disponíveis possuem um limite de intensidade, podendo chegar a apenas 10 watts. Para adquirir uma lâmpada dessas é necessário um investimento maior, já que as lâmpadas inteligentes possuem um valor bem maior que os modelos de lâmpada comum.

Agora que você sabe um pouco mais sobre as lâmpadas inteligentes, já decidiu se vale a pena adquirir este dispositivo de automação comercial e residencial para a sua casa? Escreva nos comentários a sua resposta.