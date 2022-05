Passagens de ida e volta com embarque em Montes Claros por R$ 564

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 21 de maio de 2022.

Ofertas de voos com embarque em Montes Claros para os meses de setembro, outubro e novembro. Passagens com taxas e encargos já inclusos.

São Paulo, Curitiba e Uberaba são os destinos com as melhores ofertas de passagens para quem embarca no Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros. A promoções deste final de semana são para os meses de setembro, outubro e novembro deste ano. Os bilhetes são vendidos ida e volta, já com todas as taxas inclusas.

A melhor oferta é para a capital paulista. Os voos de ida e volta saem por R$ 564. A oferta é válida para o mês de setembro. A rota até o Aeroporto Internacional de Guarulhos é feita sem escalas e operada pela companhia áerea GOL.

Compre passagens de ida e volta Montes Claros/São Paulo por R$ 564.

Curitiba, capital do Paraná, é outro destino com promoções de passagens. Os voos de ida e volta saem por R$ 645. A oferta também é válida para o mês de setembro. A rota é feita pela GOL Linhas Aéreas. Outro destino com bons descontos é Uberaba. O trajeto até o Triângulo Mineiro tem o valor de R$ 664. As passagens, ida e volta, são para o mês de setembro. Os voos são feitos pela Azul Linhas Aéreas.

Compre passagens de ida e volta Montes Claros/Uberaba por R$ 664.

Ofertas de voos com embarque em Belo Horizonte

A nossa equipe também separou ofertas de passagens com embarque em Belo Horizonte. São voos para os meses de setembro, outubro e novembro. As passagens são de ida e volta, e contam com todas as taxas e encargos já inclusos.

A melhor oferta é para Congonhas/SP. Os voos, ida e volta, saem pelo valor de R$ 304. A promoção da Azul Linhas Aéreas é para o mês de setembro. Outro destino com boa oferta é Brasília. Os bilhetes são vendidos por apenas R$ 371.

