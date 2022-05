Após mais de uma década, Trio de Ferro de São Paulo volta a comandar elite do Brasileirão

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de maio de 2022.

A edição do Campeonato Brasileiro de 2022 acabou de ter sua sétima rodada encerrada, e a ponta da tabela atualmente é liderada pelo trio de ferro paulista. O Corinthians empatou com o São Paulo, com isso se isolou na liderança da competição, alcançando os 14 pontos. O Palmeiras bateu o Juventude com certa facilidade, vencendo o adversário por 3 x 0, assumindo assim a vice-liderança com 12 pontos, ficando à frente do São Paulo, que tem a mesma pontuação por conta do saldo de gols.

Dessa forma, após 11 anos, o Campeonato Brasileiro volta a ter os três principais clubes de São Paulo na liderança do torneio, algo que ocorreu pela última vez na edição de 2011. Sendo que neste ano em questão o Timão se sagrou campeão.

Passando mais uma rodada na liderança do torneio, o Corinthians aumentou seu recorde como líder histórico dos pontos corridos, sendo que o Brasileirão adotou este modelo em 2003. De lá para cá, a equipe do Parque São Jorge liderou o torneio por 130 rodadas. No ranking de líderes por rodadas, ele fica com o primeiro lugar de forma isolada. Já o segundo colocado, o Cruzeiro, soma apenas 109 rodadas no topo do Brasileirão.

Com esse retrospecto e o bom futebol apresentado até aqui neste começo de competição, é compreensível a animação dos torcedores do Timão, que hoje em dia além de lotarem o estádio para acompanhar seu time do coração, também utilizam as casas de apostas que aceitam astropay para fazer uma fezinha nos jogos da equipe. Nessas plataformas, o usuário tem acesso a uma infinidade de possibilidades de palpites, podendo utilizar os bônus e promoções ofertados para incrementar seu saldo e consequentemente suas apostas.

Mais equilibrado que nunca

Este começo de Campeonato Brasileiro tem sido um dos mais disputados dos últimos tempos. Olhando para a tabela de classificação, apenas quatro pontos separam o primeiro colocado, Corinthians, do décimo, o Avaí. Essa é apenas a segunda vez que isso ocorre desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter apenas 20 times disputando a Série A. A primeira vez foi em 2018, e assim como naquele período, o Timão soma 14 pontos – a mesma pontuação apresentada pelo Flamengo.

A média histórica da diferença entre o primeiro e décimo colocado do Campeonato Brasileiro é de 6,8 pontos na sétima rodada da competição. Sendo que, desde 2006, apenas três vezes os times que estavam na liderança na sétima rodada venceram a competição: o Timão, em 2011 e 2017, e o Cruzeiro, em 2014. O Bragantino, por exemplo, em 2020 era o líder na sétima rodada, no entanto terminou o torneio em sexto lugar.

Líder de defesas difíceis

Uma parte do sucesso do Timão na temporada se dá pelo ótimo desempenho do seu goleiro, Cássio. Somente no jogo contra o São Paulo, o guarda-redes realizou seis defesas, sendo quatro delas consideradas importantes, de acordo com os critérios adotados pelo Footstats, plataforma especializada em estatísticas de futebol. Todas essas defesas foram realizadas na primeira etapa do duelo contra o rival paulista, sendo que em duas ocasiões o goleiro parou Calleri, depois Alisson e Rodrigo Nestor.

Já no segundo tempo, praticamente no apagar das luzes, aos 48 minutos, Cássio defendeu uma cabeçada de Igor Gomes, mantendo assim o empate e garantindo ao menos um ponto para o Timão. Com todas as defesas realizadas até aqui, Cássio agora é o guarda-redes com mais defesas difíceis na competição, 12 no total. No entanto, agora o goleiro é motivo de preocupação para a torcida corintiana, já que no jogo contra o São Paulo ele saiu de campo alegando dores no ombro esquerdo, sendo prontamente substituído por Matheus Donelli.