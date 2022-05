Descubra o significado dos anéis em cada dedo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de maio de 2022.

Que os anéis são os acessórios mais usados no mundo por pessoas de todos os gêneros não é novidade. Além de serem lindos, são tendência no mundo da moda, grandes aliados na composição de looks perfeitos.

O que pouca gente sabe é que culturas antigas, como os gregos, romanos e hebreus, por exemplo, atribuíam significados sobre o uso de um anel em cada dedo. Até mesmo é possível dizer muito da personalidade, suas motivações ou intenções, status e norma social de uma pessoa, justamente por essa escolha, segundo especialistas em comportamento.

Em que dedo usar cada anel?

Hoje uma peça decorativa, antigamente as pessoas usavam anéis por motivações diferentes. Alguns queriam demonstrar poder e autoridade, outros acreditavam no poder espiritual, graças às suas crenças. Há até mesmo relatos de que anéis dão acessos à poderes mágicos.

Por isso, seja para mandar uma sutil mensagem, mostrar sua condição social ou mesmo acessar sua magia interior, vamos revelar o significado do uso de anéis em cada dedo e use esse conhecimento a seu favor.

Anel no dedo indicador

Aqueles que escolhem o dedo indicador para usar um anel podem indicar liderança e ambição na carreira. Antigamente era a opção escolhida por reis e figuras de autoridade, de modo que o anel no dedo indicador se tornou um símbolo disso.

No aspecto comportamental e nos chacras indica uma busca por controlar ou ter mais poder sobre outras pessoas. Em algumas culturas, como a judaica, a aliança é usada no dedo indicador direito, simbolizando compromisso amoroso.

Anel no dedo médio

Pessoas que usam o anel no dedo do meio da mão indicam uma busca por equilíbrio ou simetria em suas vidas. Mas por outro lado, também indica insegurança e medo em perder a estabilidade.

São muito materialistas, sempre em busca de novas realizações. Na Yoga o dedo médio está relacionado a um chakra ligado ao coração e estômago, que demonstra fadiga e que é uma pessoa mais receptora do que doadora.

Anel no dedo anelar

Os antigos gregos acreditavam que no dedo anelar passaria uma veia que vai direto para o coração, e a chamaram de vena amoris (veia do amor, em latim). Mesmo sendo apenas uma lenda – tal veia não existe – o costume passou para os romanos, depois para os egípcios e se seguiu até os dias atuais, o que tornou esse o mais famoso dos cinco dedos, usado desde então para a aliança de noivado, simbolizando o amor e o relacionamento.

O anel no dedo anelar também indica pureza, para aqueles que escolhem por ter relações apenas após o matrimônio. E são românticas incuráveis, com a emoção sempre se sobrepondo à razão. Aqueles que usam anéis no dedo da mão direita, demonstram positividade e otimismo.

Anel no dedo mindinho

O mindinho é um dedo curioso, que possui vários significados. Nos séc. XIX e XX pessoas passaram a usar o anel de casamento da parceira na mão esquerda, indicando que eles haviam sido casados anteriormente.

Já na mão direita simboliza o conhecimento, passando a ser usado em anéis de formatura. Também é o dedo que simboliza um forte desejo de se comunicar com os outros, e rege os relacionamentos, tanto conjugais quanto comerciais. Nos chakras indica o medo de expor sua libido ou fortes inibições sexuais.

Anel no dedo polegar

O anel no dedo polegar simboliza a força de vontade, e a capacidade de ter segurança em suas decisões, sem se importar com a opinião alheia. Mas também é associado à impulsividade, confiança e a vontade de viver em liberdade, levando a mudanças na sua vida.

Pelo lado do comportamento, pessoas que usam anel no polegar demonstram pouca paciência e egocentrismo.

Anel na falange

Uma tendência recente, usar um anel nas pontas dos dedos virou moda a partir de 2013, quando a Chanel passou a usar nas passarelas. Mas pinturas do séc. XV mostravam homens e mulheres da alta sociedade que faziam uso do adorno, para demonstrar sua classe social. A peça se tornou uma joia da aristocracia.

O anel na falange dá um destaque maior aos dedos e à manicure.

Concorda com as teorias?