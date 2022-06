Três pontos turísticos para incluir em seu roteiro de viagem no Chile

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

O Chile é um dos países que mais recebe turistas brasileiros de férias na América Latina. O país possui várias opções de passeios para diversos gostos e bolsos, além de diversões para todas as faixas de idade.

Traremos aqui nesta matéria três pontos turísticos que você não pode deixar de fora do seu roteiro de viagem pelo Chile, além de trazer dicas de como economizar com pacotes de viagem 2021.

A Plaza de Armas é considerada o centro histórico da capital chilena de Santiago e, também, um importante símbolo público do país.

São diversas palmeiras, muitos edifícios históricos, e ícones, como a bela Catedral Metropolitana, a Agência Central dos Correios e o Royal Court Palace. É uma área multicultural. Aproveite a promoção Azul para incluir a Plaza de Armas em seu roteiro de turismo.

2 -Catedral Metropolitana de Santiago

Considerada Monumento Nacional do Chile, a imponente Catedral Metropolitana de Santiago tem muita importância para os moradores locais devido à forte influência católica no país.

O prédio, enorme, impressiona pela riqueza de detalhes. O teto e o pé direito possuem adornos e são lindos. Quem curte arquitetura não pode deixar de incluir no seu pacote Azul Viagens.

3 -Palacio de La Moneda

O Palacio de La Moneda é a sede da administração presidencial chilena. O local, que possui uma arquitetura imponente, já foi palco de grandes acontecimentos históricos do país.

Muitos turistas vão até o local para acompanhar a troca da guarda, um evento em que militares fardados marcham e ocupam o posto dos militares que estavam em serviço. O evento acontece sempre às 10h em dias alternados.

Conhecer o Palacio de La Moneda por dentro é outra atração à parte. A visita é gratuita e feita junto de um guia. Para realizar o passeio é necessário realizar um agendamento prévio.

Como comprar pacotes de viagem 2021 em promoção

Se não conseguiu viajar em 2021 pela crise sanitária do coronavírus, você pode remarcar seu passeio conforme as regras vigentes. Tente incluir novos trechos, como passagem para Recife ou outros destinos nacionais.

Ou se quer manter sua viagem ao Chile, saiba que a época do ano em que a passagem fica mais barata é no mês de março, o fim do verão. É possível encontrar a passagem ida e volta a cerca de R$ 880 reais.