* Por: Jornal Montes Claros - 27 de junho de 2022.

O campeonato espanhol é um dos queridinhos dos apostadores, sendo que alguns são até mais nostálgicos ao lembrar quanto já ganharam dinheiro com Messi e Cristiano Ronaldo. Apesar destes dois gigantes do futebol não jogarem mais nesta competição, os palpites na La Liga seguem em alta.

A seguir, vamos conferir como funcionam as apostas no campeonato espanhol, assim como os melhores caminhos para começar a vencer suas apostas nesta competição

Vale a pena dar palpites La Liga mesmo sem Messi e Cristiano Ronaldo?

É fato que Barcelona e Real Madrid sentiram a saída de seus principais craques, mas ambas equipes são gigantes e possuem um grande poder de recuperação. Uma prova disso é o Real Madrid ter conquistado sua 14a Champions League mesmo após a saída de sua grande referência, mesmo também não tendo sido um dos principais favoritos a este título.

O Barcelona passou por problemas um pouco mais graves devido a graves problemas financeiros, mas já passa por uma boa fase de recuperação sob o comando do técnico Xavi, um dos maiores jogadores da história do clube.

Embora seja difícil falar sobre La Liga sem falar sobre estes dois gigantes , é sempre importante destacar o fato de haver boas equipes correndo por fora e até se aproveitando de momentos ruins desta dupla, como é o caso do Atlético de Madrid tendo conquistado a competição recentemente.

Entretanto, é verdade que existe uma gritante diferença de nível técnico entre as grandes equipes e as de baixo da tabela, mas isso não é uma exclusividade do campeonato espanhol. A seguir, veremos as melhores formas de se situar como apostador para dar bons palpites na La Liga.

Não apostar contra Real Madrid e Barcelona

Embora tenham passado por momentos de oscilação nos últimos anos, Real Madrid e Barcelona seguem no topo da tabela, ocupando o top 3 da competição já faz alguns bons anos, independentemente dos momentos de crise ou reformulação destes clubes.

Passando por uma das maiores crises dos últimos tempos, o Barcelona perdeu apenas 7 partidas na temporada 2021/2022, enquanto o Real Madrid já em momento melhor foi derrotado em apenas 4 oportunidades.

Com isso, dar palpites na La Liga a favor destas equipes costuma ser uma boa ideia, entretanto é importante sempre ponderar as cotações oferecidas, uma vez que se forem muito baixas podem acabar não compensando o risco. A não ser que seja para trazer segurança compondo apostas múltiplas.

Por outro lado, apostar contra essas equipes pode ser bastante rentável, pois as cotações oferecidas costumam ser atraentes. Todavia, ambas são equipes que propõem muito o jogo, acuando seus adversários em seus campos defensivos, dando poucas chances para as zebras. É claro que as zebras

Apostas em Atlético de Madrid, Sevilla, Real Betis, Villarreal e Real Sociedad

Uma boa alternativa para os palpites na La Liga em Barcelona e Real Madrid são as apostas no segundo escalão da competição, que ainda é bastante superior às equipes da parte de baixo da tabela. A vantagem disso é que embora sejam favoritos em muitas oportunidades, as cotações oferecidas para eles costumam ser mais atraentes do que as disponibilizadas para Real Madrid e Barcelona.

Atualmente, equipes como o Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Betis e Real Sociedade compõem este patamar, que também costuma ser composto por Valencia e Athletic de Bilbao.

Outro palpite na La Liga interessante que pode ser feita considerando este grupo de equipes é nas apostas futuras considerando a faixa de colocação final na competição, como é o caso do top 4 e top 6, os quais garantem vaga para a Liga dos Campeões e Liga Europa, respectivamente.