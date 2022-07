Estádios da Copa do Mundo do Qatar

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de julho de 2022.

A Copa do Mundo de futebol é um espetáculo único, trata-se do esporte mais adorado do planeta. Em sua edição de número vinte e dois, a competição acontece desde 1930, e só não aconteceu em 1942 e 1946, em razão da Segunda Guerra Mundial. Agora, em 2022, a Copa será realizada no Qatar, país árabe de tradições seculares e de muitas restrições. Além disso, será a primeira vez que o torneio será realizado no fim do ano, já que as temperaturas nesta época são mais amenas e, portanto, mais adequadas para a prática do esporte. Apoie sua equipe, seja você brasileiro, argentino, alemão, prestigie, torça. Por enquanto, conheça os estádios que servirão de palco para a festa.

O Qatar foi um protetorado britânico desde a divisão do Império Otomano. Tornou-se independente do Reino Unido em 1971, tornando-se um Estado soberano. A dinastia reinante frente ao governo é a família Al Thani, há quase 150 anos. A monarquia é herdada de pais para filhos, hoje a principal liderança está nas mãos do emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Trata-se de um país predominantemente islâmico, cerca de 80% de sua população, composta por cerca de três milhões de habitantes que vivem em um território de pouco menos de doze mil quilômetros quadrados. É um dos países mais ricos do mundo e com uma das menores cargas tributárias, segundo o Relatório Global de Competitividade. Tal histórico de riquezas deu-se a partir dos anos 1940, logo depois do fim da Segunda Grande Guerra Mundial, quando se iniciou no país a exploração do petróleo e gás natural.

O país é rico em recursos naturais, sendo um dos maiores produtores de gás natural do mundo. No ano de 1974, o Qatar Petroleum assumiu a exploração e controle do petróleo existente no país, alavancando a economia. Segundo o Observatório da Complexidade Econômica (OEC), o Qatar é a 47º maior economia de exportação do mundo, tendo exportado, em 2017, um total de US $52,3 bilhões. As principais exportações do país são o petróleo, petrolíferos refinados, polímeros de etileno e alumínio em formas brutas.

Para a Copa, o governo não poupou recursos e investiu na construção de sete novos estádios e na reforma de outro estádio. Serão oito estádios espalhados por todo o território de um dos países mais ricos do mundo. As arenas são equipadas com tecnologia de ponta para enfrentar os obstáculos climáticos e para receber fãs e torcedores de todo o mundo com muito conforto, oferecendo uma experiência única em cada jogo.

A arena Al Bayt Stadium vai ser palco das semifinais da Copa do Mundo de 2022. O estádio tem capacidade para 60.000 pessoas e está localizado a 60 quilômetros da capital, Doha. O que mais chama atenção é o desenho do estádio, construído em homenagem às construções do povo beduíno.

O estádio Lusail receberá a abertura e a final da Copa do Mundo. A arena terá capacidade para 86.000 pessoas, e a estrutura e arquitetura foram inspiradas nas técnicas artesanais de tecelagem de cestos dos povos árabes.

O Khalifa International passou por uma ampla reforma e foi reinaugurado em 2017, tem capacidade para 40.000 pessoas e está localizado na capital do país, Doha. O estádio Internacional Khalifa é símbolo de tecnologia e infraestrutura, seja pela modernidade interna, seja pela arquitetura de tirar o fôlego.

E o Stadium 974? Um verdadeiro show de contemporaneidade, trata-se de uma arena 100% sustentável, toda a sua estrutura foi erguida a partir de contêineres que não seriam mais utilizados. Antes chamado Ras Abu Aboud Stadium, é o primeiro estádio desmontável da história da Copa do Mundo.

O estádio Education City vai comportar os jogos até as fases de quartas de final. Apresenta fácil acesso, pois está a apenas 7 quilômetros da capital do país. A arena está localizada no campus da principal universidade do Catar.

As quartas de final estão bem situadas, a arena Ahmad Bin Ali/ Al-Rayyan Stadium está localizada na cidade de Al-Rayyan, uma das mais tradicionais do país, cuja paisagem de deserto despertará paixões nos torcedores

O estádio Al Thumama chama atenção pelo design arquitetônico inspirado na gahfiya, uma touca tradicional utilizada pelos homens árabes. Está localizado próximo à capital e oferecerá 40.000 lugares aos espectadores.

Com capacidade para 40.000 torcedores, a arena Al Janoub tem um projeto arquitetônico de extrema elegância, suas linhas foram inspiradas nos barcos dos povos comerciantes da Arábia. O estádio Al-Janoub está bem próximo da capital, apenas 20 quilômetros de distância.

Certamente, A Copa do Qatar será de tirar o fôlego, seja pela exuberância de suas arenas, seja pelo futebol e pelo público, seja pela história presente em cada metro quadrado.