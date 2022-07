O que esperar da Champions League 2022/23 e como apostar nas equipes favoritas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de julho de 2022.

Champions League está em a fase preliminar e terá a sua final na Turquia, em junho de 2023

A temporada 2021/22 chegou ao fim na Europa, com isso, as equipes começam a se reforçar visando o ano de 2022/23, onde claro, o foco dos principais clubes é buscar a Champions League. Por isso, os sites de apostas já se preparam para o grande número de palpites que serão feitos no campeonato.

Na última edição, o Real Madrid de Vinicius Junior, Benzema e companhia venceu o Liverpool de Salah e Mané na decisão, ficando com o seu 14º título. Porém, para a nova temporada muita coisa pode mudar, com equipes se fortalecendo para buscar a tão sonhada orelhuda.

Como vai funcionar a Champions League 2022/23

A Champions League 2022/23 será a 68º edição da competição. Ao todo, são 79 clubes, começando pela fase preliminar, até chegar as 32 equipes que irão duelar na fase de grupos.

Os jogos começam com a rodada preliminar, envolvendo os quatro campeões nacionais dos países que estão ranqueados entre a posição 52 a 55, Islândia, Estônia, Andorra e San Marino. O vencedor desse quadrangular se junta a primeira rodada de qualificação, com mais 31 campeões de associações via ranking.

Em mata-mata, os 16 melhores avançam para a segunda rodada, enfrentando mais equipes de acordo com o ranking por país e posição na liga. Ainda é disputada uma terceira rodada e o playoff final, até chegar na fase de grupos.

Na fase de grupos, a formação é a seguinte: atual campeão da Europa League; 11 campeões nacionais de países até a 11ª posição no ranking; 6 segundos colocados do top 6 do ranking; 4 terceiros e 4 quartos colocados do top 4 do ranking; 6 equipes das fases preliminares.

Com as 32 equipes, é feito um sorteio. Cada grupo conta com quatro clubes, se enfrentando em turno e returno. Os dois melhores avançam para o mata-mata, que é disputado em dois jogos até a semifinal.

A grande final está programada para o dia 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Ela ocorre em jogo único, então o grande campeão é conhecido.

Ranking da UEFA e distribuição de vagas

No top 4 do ranking estão a Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha respectivamente, ficando com quatro vagas. Em seguida, vem a França e Portugal, com três. A Holanda está na sétima posição com duas vagas, e a Rússia vem em oitavo, mas sem vagas pela punição com os conflitos com a Ucrânia.

Com duas vagas, ficam os países da 9ª até a 15ª posição, sendo a Bélgica, Áustria, Escócia, Ucrânia, Turquia, Dinamarca e Chipre, respectivamente. Após isso, todos os países do ranking contam com uma vaga.

O campeão da Europa League fica com uma vaga direta na fase de grupos, assim como o da Champions League. Porém, quando o vencedor da UCL tem vaga garantida pelo seu país, a mesma é repassada para o próximo do ranking, como ocorreu com o Real Madrid, campeão da Champions e da LaLiga em 2022.

Favoritos para 2022/23 e como apostar

Para a Champions League 2022/23, muitas equipes ainda vão se mexer no mercado de transferências, mas já podemos adiantar duas negociações que deram o que falar. A primeira delas foi com o Manchester City, contratando o atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund. A segunda é com o Bayern de Munique, que tirou Sadio Mané do Liverpool.

Nas casas de apostas, o Manchester City de Pep Guardiola, De Bruyne, Erling Haaland e companhia são os favoritos, com cotações @3.75 para o título. Em seguida, vem o Liverpool de Salah, Luiz Diaz e agora Darwin Núñez, com odds @5.50.

O PSG do trio Kylian Mbappé, Messi e Neymar fecha o top 3 com cotação @6.50. Em seguida, aparece o Bayern de Munique de Robert Lewandowski e Sadio Mané com odds @13.00. Fechando o top 5, juntos com @13.00 temos o Chelsea, de Thiago Silva e N’Golo Kanté, e os atuais campeões, Real Madrid, de Benzema, Vinicius Junior e Casemiro.

Sem a definição dos grupos e o fechamento da janela de transferências é muito difícil prever algo, mas é certo que todas as equipes citadas acima são as favoritas, portanto, se você está confiante essa é a oportunidade de fazer uma entrada com um ótimo valor de cotação.

Para apostar, basta ser maior de idade e escolher uma casa de apostas que trabalhe com sua licença e regulamentação ativa, tudo dentro da lei. Crie a sua conta, coloque saldo e pronto, estará apto para apostar na Champions League ou qualquer outra competição.