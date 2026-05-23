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Acidente com quatro motocicletas mobiliza equipes de socorro na Avenida Dulce Sarmento
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Acidente com quatro motocicletas mobiliza equipes de socorro na Avenida Dulce Sarmento

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Quatro mulheres ficaram feridas após queda múltipla de motos na tarde desta sexta-feira.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — Um acidente nesta sexta-feira (22) envolvendo quatro motocicletas na Avenida Dulce Sarmento, entre os bairros Monte Carmelo e Esplanada, mobilizou equipes de socorro na tarde desta sexta-feira. Quatro mulheres, com idades entre 27 e 43 anos, caíram e precisaram de atendimento médico.

O chamado foi registrado por volta das 16h30, quando o SAMU foi acionado para prestar socorro às vítimas da queda múltipla de motos. No local, duas mulheres chegaram a ficar desacordadas, mas todas receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhadas para hospitais da cidade.

Segundo informações, as vítimas apresentavam dores pelo corpo e foram levadas para o Hospital das Clínicas (HC) e para a Santa Casa de Montes Claros. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde das motociclistas.

A ocorrência chamou atenção de moradores e motoristas que passavam pela região, já que a Avenida Dulce Sarmento é uma das principais vias de ligação entre bairros importantes da cidade.

O acidente reforça a necessidade de atenção redobrada no trânsito urbano de Montes Claros, especialmente em vias de grande fluxo como a Dulce Sarmento. As investigações devem apurar as circunstâncias da queda múltipla de motocicletas.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU

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