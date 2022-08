O que oferecer de comida para o bebê que está com os dentes nascendo?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de agosto de 2022.

Um bebê é sempre saber que você precisará de uma responsabilidade a mais. Isso porque, esses pequenos são super delicados e precisam de certos cuidados em praticamente tudo, por serem seres totalmente dependentes de seus pais.

Um exemplo disso é em relação à alimentação deles, que podem comer somente algumas comidas e bebidas que fazem bem para as suas saúdes, como frutas e legumes, sempre em forma de papinha. Porém, um dos principais cuidados com um bebê é quando seus dentes começam a nascer, pois, surge um desconforto constante que nem todos os alimentos são bons de serem consumidos.

Pensando nisso, separamos a seguir, alguns tipos de alimentos perfeitos para os bebês consumirem enquanto seus dentes estiverem crescendo. Confira:

Leite materno

Não force o desmame do seu bebê se ele ainda aceita o leite do seu peito, pois nele, tem todos os nutrientes necessários para deixar um bebê forte e saudável. Caso o bebê sinta dificuldade para sugar seus seios por conta do incômodo dos dentes estarem nascendo, opte por fazer em uma mamadeira, leite em pó com água ou leite desnatado.

Porém, opte pelos leites próprios para recém-nascidos e bebês de até 3 anos, pois não é muito forte e tem todas as vitaminas necessárias.

Papinhas salgadas

Caso seu bebê iniciou a introdução alimentar com alimentos pastosos, é interessante optar por papinhas para oferecer ao seu bebê nas suas refeições principais do dia.

Dessa forma, escolha alguns tipos de legumes como batata, cenoura, mandioquinha, etc, e bata no liquidificador junto com água para criar uma consistência mais emoliente e dê para seu bebê se alimentar. Uma outra dica, se tratando do crescimento dos dentes da criança, é oferecer essas papinhas em temperatura ambiente ou, no máximo, mornas.

Alimentos quentes podem incomodar mais a gengiva do pequeno quando os dentes estão surgindo, então se atente com isso.

Frutas amassadas

Seguindo a linha saudável, outro tipo de alimento que pode dar para seu bebê para aliviar o incômodo dos dentes nascendo, são frutas variadas amassadas, como uma papinha doce também. Além disso, você pode fazer suco dessas frutas como a laranja, maçã, etc, e congelar para oferecer como sorvete para a criança.

A sensação gelada na boca causa um alívio imediato para as dores dos dentes nascendo. Dessa forma, juntar o saudável com algo que alivia é a melhor opção e, um sorvete de frutas natural pode cair bem nessas situações.