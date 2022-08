Vantagens de usar a frigideira de ferro

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de agosto de 2022.

Há muito tempo, ou melhor, há séculos o ferro faz parte da vida do homem. Até começarmos a usar o alumínio, tratava-se de uma das únicas opções para panela. Acontece que não é todo mundo que conhece as vantagens do ferro na cozinha. A frigideira de ferro, por exemplo, é capaz de atingir temperaturas elevadas, conservar o calor dos alimentos e são fáceis de limpar, mesmo exigindo um certo cuidado.

Acompanhe a leitura e saiba tudo sobre esse utensílio!

As panelas de alumínio e de ferro

Por anos e anos os utensílios de alumínio tiveram lugar cativo na cozinha, substituindo as peças de ferro. O cenário ultimamente está se revertendo. A frigideira de ferro fundido voltou a ser muito usada, principalmente para o preparo de carnes e peixes. Prática e versátil, é quase unanimidade entre os chefes.

E vamos combinar: além de ser ótima para o preparo, dá um charme especial para a decoração!

Vantagens do uso da frigideira de ferro

Bom, as vantagens que falaremos a seguir com certeza vão fazer você pensar em comprar uma panela de ferro fundido. Confira:

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a frigideira de ferro é antiaderente. Tendo o tratamento certo e os cuidados necessários, sem dúvidas será sua frigideira antiaderente favorita. Afinal, é perfeita para grelhar carnes, fazer panquecas e omeletes.

Quando falamos em atingir altas temperaturas, nenhum outro material se compara às panelas e chapas de ferro. Elas conseguem se aquecer rapidamente e ainda mantêm o calor do alimento.

A versatilidade da frigideira de ferro é mais uma grande vantagem, visto que ela também pode ser levada ao forno. Ou seja, você pode utilizar o utensílio para pratos que são fritos e cozidos em sequência.

O ferro, como sabemos, é resistente e pode durar uma vida inteira. Sem falar que o tempo faz com que a peça se torne ainda melhor para cozinhar.

Como fazer a limpeza?

A frigideira de ferro, diferente de outros materiais, requer uma limpeza especial. Primeiramente, ela nunca deve ser colocada de molho com água e sabão, por isso, precisa ser lavada logo após o uso. Retire com um papel toalha o excesso de comida que ficou sobre a penela e lave apenas com água e esponja, sempre utilizando o lado macio.

Caso você esteja com dificuldade para remover toda a sujeira, uma opção é recorrer ao sal grosso com detergente. Com o tempo, a frigideira passa a ficar mais fácil para lavar. Por fim, seque imediatamente e não deixe no escorredor.