* Por: Jornal Montes Claros - 22 de agosto de 2022.

Se você deseja saber mais sobre qual a melhor caminhonete para revenda, não deixe de acompanhar esse artigo agora mesmo!

O mercado de carros usados se tornou uma ótima oportunidade para vender seu carro a um bom preço devido à baixa produção de carros novos. Diante disso, a pergunta que fica é qual a melhor caminhonete para revenda?

Um alto valor de revenda é importante quando você quer vender sua caminhonete. Uma das regras gerais por um longo tempo é que sua nova caminhonete perde cerca de 15% a 20% do seu valor a cada ano.

Depois de cerca de três anos, qualquer carro vale cerca da metade do valor de quando era novo. Hoje, isso não é necessariamente verdade, já que o mercado mudou devido à escassez de chips e outras raridades na cadeia de suprimentos.

Mas o valor de revenda ainda é um fator chave a ser levado em conta ao comprar uma nova caminhonete.

Então, qual a melhor caminhonete para revenda?

Mitsubishi L200

Esse é um clássico da marca japonesa que cresceu em motorização, equipamentos, desempenho e elegância.

Historicamente, foi oferecido como uma caminhonete a diesel que começou a se tornar cada vez mais ágil e mais rápida.

Seu motor é em V e sua transmissão é automática de 6 velocidades. Incorpora ABS, com airbag duplo, além de várias entradas em segurança passiva, como sistemas de mitigação de aceleração e colisão frontal.

Ela também possui controle de descida e controle de tração para o modo off-road, especialmente para areia, lama, neve e qualquer textura mais hostil.

Embora esteja cada vez mais equipado, os clientes são leais: o Mitsubishi L200 atende plenamente às demandas por uma boa caminhada na estrada, na cidade, nas estradas hostis, com e sem carga.

Toyota Hilux

Já se passaram cerca de 50 anos desde que o Toyota Hilux está rodando nas ruas, estradas e colinas. A Hilux é um modelo que foi lançado e relançado em várias versões, motores e configurações.

A versão automática surpreende com 500 Nm de torque; enquanto as versões a diesel excedem 15 km/l na estrada.

Em suas versões principais, incorpora até 7 airbags, controle de tração, estabilidade e saída de inclinação. O melhor de tudo é que obteve 5 estrelas na classificação de segurança em todas as suas versões, sendo a mais segura em seu segmento.

Outro ponto forte são as peças da Toyota Hilux, que além de resistentes, podem ser encontradas facilmente em todo território nacional.

Isso, somado à tradição Hilux, não é incomum que esteja entre os mais vendidos do país.

Ford Ranger

Como qualquer Ford, ela sempre teve um design elegante e agressivo. A Ford Ranger se tornou fortemente popular nos anos 90, onde, além de suas versões para o trabalho, algumas com acabamentos mais esportivos foram lançadas.

10 versões diferentes com 3 tipos de motor são oferecidas. Um 2,2 litros de diesel, outros 2,5 litros de benzeno e 3,2 diesel; liberando mais de 200 cavalos de potência em sua melhor versão.

Conclusão

Ao longo dos anos, a indústria conseguiu projetar caminhonetes espetaculares, com boa motorização, capacidade de carga, conforto e equipamentos.

Com isso, hoje as caminhonetes são muito mais do que um bom suporte para levar e trazer cargas. Elas são veículos que levam uma família inteira para passar e se divertir.

É por isso que é preciso ter em mente o conforto também na hora de comprar uma caminhonete.

As pessoas, agora e no futuro, estão ligando cada vez mais para a tecnologia. Portanto, ao comprar uma caminhonete com intenção de revender, compre uma que possua a mais alta tecnologia do mercado.