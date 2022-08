Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de agosto de 2022.

Hoje iremos apresentar qual é o melhor horário para postar reels no instagram, para obter mais visibilidade e engajamento.

Se você chegou até aqui é porque em algum momento já se perguntou qual é o melhor horário para postar reels, não é mesmo?

Isso porque, publicar o seu vídeo no momento certo é uma excelente estratégia para aumentar o engajamento e assim conseguir maiores visualizações.

Então, de maneira mais específica, o horário para postar é bastante particular, pois depende diretamente do perfil do seu público alvo e do comportamento dele.

Além disso, outros fatores interferem nesse horário também, como seu nicho de trabalho, por exemplo. Logo, não é tão simples quanto parece.

No entanto, existem certos horários que são unanimidade, pois se tratam de momentos em que os usuários estão ativos e com isso é possível ter uma melhor entrega.

Porém, para que você não fique em dúvidas quanto a esse assunto, separamos esse conteúdo completo explicando sobre o melhor horário para postar reels.

Dessa maneira, você vai entender o que dizem os estudos e como você pode definir esse horário através de métricas e dados precisos. Confira abaixo!

Mas afinal, qual melhor horário para postar reels?

O Sprout Social fez um estudo analisando mais de 100 mil publicações de reels para determinar o melhor horário para publicar.

De acordo com o portal, o objetivo da pesquisa é ajudar os criadores de conteúdos a começar a postar em horários eficazes e de boa entrega.

Logo, segundo a análise feita por eles, os momentos mais adequados para você fazer postagens de vídeos no Instagram, em especial dos reels, são entre 11 h às 13 h.

Afinal de contas, é nesse momento que as pessoas estão mais ativas por lá, principalmente porque é um horário de almoço e descanso dos usuários.

Sendo assim, eles aproveitam para navegar pela internet, curtir as redes sociais e se engajar com as publicações feitas pelos criadores de conteúdos.

Além desse horário, o período da manhã também traz um bom desempenho para os reels publicados.

Então, para que não reste dúvidas, separamos aqui os melhores horários de acordo com esta pesquisa. Confira:

Segunda-feira: 6 h, 8 h, 10 h e 22 h;

Terça-feira: 2 h, 9 h e 11 h;

Quarta-feira: 1 h, 9 h e 10 h;

Quinta-feira: 12 h, 14 h e 19 h;

Sexta-feira: 5 h, 13 h e 15 h;

Sábado: 11 h, 19 h e 21 h;

Domingo: 7 h, 8 h e 16 h.

Contudo, é importante que você veja essas informações apenas como uma espécie de “pontapé” para começar a postar seus reels em momento de engajamento.

Ora, o melhor horário para postar reels é algo ainda bastante particular, pois depende de vários fatores, como nicho, perfil e particularidades do seu público.

Como descobrir o melhor horário para publicar reels?

Então, como já citamos anteriormente, os horários da pesquisa feita são mais gerais e não levam em consideração a particularidade de cada nicho.

Desse modo, caso você trabalhe em um nicho de jogos, por exemplo, é muito provável que o seu melhor horário de publicação seja de madrugada, pois é o momento que muitos gamers estão navegando pela internet.

Em contrapartida, se o seu nicho é algo mais formal, como área de empreendedorismo ou concursos, por exemplo, os horários comerciais são mais interessantes.

Portanto, é importante que você seja capaz de estabelecer de forma precisa, através de dados, o melhor horário para postar reels.

Com isso, você vai ser capaz de publicar no momento certo e de modo que estratégico, gerando assim engajamento e visualizações no reels.

Então, a boa notícia é que o próprio Instagram ajuda na descoberta desse horário, através da sua ferramenta de análise. Entenda como utilizá-la!

Transforme seu perfil em comercial

Para que seja possível utilizar os próprios dados do Instagram para conhecer o melhor horário para postar reels é importante que seu perfil seja comercial.

Em suma, um perfil comercial é aquele utilizado para publicar conteúdos e informações sobre o nicho no qual se trabalha. Diferente do perfil pessoal, onde você interage com amigos e publica suas próprias fotos, por exemplo.

Logo, se o seu perfil ainda não é comercial, é só seguir o passo a passo abaixo para transformá-lo:

Acesse as “configurações da sua conta”;

Depois clique em “mudar para o perfil comercial”;

Você será enviado para uma tela de boas-vindas, onde estará todas as informações sobre o perfil comercial;

Em seguida, será solicitado que você adicione o número de telefone, e-mail ou localização;

Então, você pode conectar a sua conta do Instagram a uma página do Facebook, mas é algo opcional;

Por fim, escolha a categoria que seu perfil comercial está encaixado e finalize o processo.

Portanto, a partir de agora você tem uma conta profissional no Instagram e com ela será possível descobrir o melhor horário para postar reels.

Usando a ferramenta de análise do Instagram

A partir do momento que você transforma o seu perfil em comercial, isso lhe permite ter acesso à ferramenta de análise do Instagram.

Sendo assim, é exatamente nela que você vai conferir uma série de informações sobre a sua conta, como:

Dados geográficos do seu público;

A média das idades das pessoas que seguem você;

Quantas visitas você teve no seu perfil na última semana;

Os conteúdos que mais estão engajando e muito mais.

Dessa forma, entre as informações fornecidas você vai encontrar algo muito importante: o melhor horário para postar reels.

Assim, basta que você:

Acesse seu perfil e clique no ícone de três barrinhas, localizado no canto superior direito da tela;

Então, vá para opção “ferramentas”;

Escolha “público” e depois “seguidores”;

Por fim, será exibido uma série de gráficos sobre os horários e os dias da semana que as suas publicações e conteúdos performam melhor.

De acordo com as informações ali presentes, você deve montar a sua estratégia, priorizando sempre postar nos momentos em que os seus usuários estão ativos.

Sendo assim, você consegue programar os seus reels para irem ao ar exatamente no melhor horário e isso possibilita maior entrega, visualização e engajamento.

Faça testes para descobrir o melhor horário para postar reels

Além de usar como base os dados fornecidos pelo próprio Instagram, você pode fazer os seus testes para entender com precisão qual é o melhor horário para postar seus reels.

Então, a premissa é bem simples: publique reels em diversos horários e vá acompanhando os resultados em números que eles vão entregando.

Assim, a ideia é que você tenha um cronograma de publicações bem definido para ter conteúdos ativos durante 7 dias.

Ao final de uma semana de teste, você vai conseguir ter informações concretas sobre o melhor horário para postar reels.

Inclusive, dados esses que são embasados com pesquisa e vão lhe permitir montar estratégias muito mais eficazes de criação de reels para o seu Instagram.

Conclusão

Conhecer o melhor horário para postar reels é a melhor forma de produzir conteúdos que sejam focados em engajamento.

Afinal de contas, de nada adianta você fazer uma produção incrível de vídeos se a entrega é baixa, não é mesmo? Isso é algo que desanima qualquer um!

Portanto, utilize tudo que estiver ao seu alcance, desde estudos até testes próprios, para ter bem definido o horário e o dia para você publicar e bombar seus reels.