4 motivos para ter um SUV da Ford

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

Atualmente a Ford conta com dois utilitários esportivos, o Territory importado da China e Bronco do México, eles possuem características parecidas, mas propostas um pouco diferentes.

O Ford Bronco tem apenas uma configuração disponível, a Wildtrack, custando a partir de R$266.090. Com uma única versão também, o Ford Territory tem a Titanium, que pode ser encontrada a partir de R$214.700.

Siga a leitura, nas próximas linhas mostraremos os motivos de ter esses dois carros da Ford e seus atributos. Acompanhe!

1 – Versatilidade

Com os SUVs da Ford, não é preciso se preocupar com o terreno, são veículos que podem suprir a necessidade dos condutores. Além do mais, são carros inteligentes e altamente tecnológicos. Possuem computador de bordo, sistema de tração, airbags, câmbio automático, direção elétrica, entre outros vários itens.

2 – Segurança

Nesse quesito, o Bronco é equipado com 9 airbags (joelho do motorista, dois frontais, dois laterais dianteiros, dois laterais traseiros e duas cortinas). Alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, que detecta o limite de velocidade da via através da câmera frontal e exibe essa informação no painel de instrumentos.

Já o Territory vem com 6 airbags (dois frontais, dois laterais e dois tipo cortina), alerta de mudança de faixa, sistema de monitoramento de ponto cego, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, freio a disco nas quatro rodas, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampas.

3 – Tecnologia

O mexicano Bronco possui uma central multimídia de 8 polegadas com o Sistema Sync 3, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, carregador de celular sem fio, Bluetooth, oito alto-falantes, volante multifuncional e um painel de instrumentos digital com 6,5 polegadas.

O chines Territory conta com o sistema FordPass Connect, para interagir com o carro pelo celular de onde estiver. O sistema Sync Touch com sua tela multimídia touch screen HD de 10 polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além do carregador sem fio para celular, Bluetooth, oito alto-falantes e volante multifuncional.

4 – Design e espaço interno

Falando em design moderno, nenhum dos SUVs tem do que se queixar. Além disso, o Bronco tem 2,67 m de entre-eixos contra 2,71 m do Territory, em contrapartida, o modelo mexicano responde com mais de 800 litros de volume no porta-malas, contra apenas 348 litros do rival.

Isso é refletido pelas propostas dos carros, o Bronco é um SUV mais voltado a quem busca um utilitário para viajar, enfrentar trilhas e estradas de terra. O Territory, apesar do porte parecido, é mais atraente para o uso urbano.