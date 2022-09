Ofertas de voos em Montes Claros a partir de R$ 393; veja mais

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 28 de setembro de 2022.

Ofertas para quem embarca em Montes Claros são para os meses de outubro e novembro. Passagens contam com taxas já inclusas.

Ainda dá tempo de você viajar em 2022. Por isso, a nossa equipe reuniu as melhores promoções de passagens aéreas para quem embarca em Montes Claros. Para você não perder muito tempo na internet, é só conferir aqui quais os voos com os menores preços.

A oferta mais em conta é com destino a São Paulo. A promoção da Gol tem passagens aéreas por apenas R$ 393. O desembarque é no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os voos são para o mês de novembro e o trajeto é feito sem escalas.

Compre passagens de ida e volta Montes Claros/São Paulo por apenas R$ 393

Uma ótima oportunidade é para quem deseja embarcar para Curitiba. As passagens para a capital paranaense saem por R$ 674. A cidade é conhecida pela excelente infraestrutura e pelas várias opções de lazer gratuito. É um destino para quem pretende viajar gastando muito pouco.

Vale embrar que as ofertas com embarque em Montes Claros são para os meses de outubro e novembro deste ano, período da baixa temporada, quando as companhias aéreas oferecem os melhores descontos. As promoções não são válidas para os finais de semana. Os bilhetes são vendidos com as taxas já inclusas.

Voos com embarque em BH

A nossa equipe também selecionou passagens aéreas de ida e de volta com embarque em Belo Horizonte por até R$ 400. Os voos são para os meses de novembro e dezembro deste ano, e do período entre janeiro e março do ano que vem. A oferta com o menor preço é com destino a Brasília. A promoção é da Gol. A companhia aérea oferece passagens de ida e de volta para a Capital Federal por apenas R$ 380.

As passagens de ida e volta para São Paulo e para o Rio de Janeiro também estão em destaque. Os bilhetes para ambos os destinos são vendidos por apenas R$ 382. As ofertas para São Paulo são para o mês de janeiro e os desembarques ocorrem nos Aeroportos de Guarulhos e de Congonhas. Já a promoção para a Cidade Maravilhoda é para o mês de fevereiro.