O que é uma plataforma de negociação automatizada?

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de outubro de 2022.

As criptomoedas vêm ganhando destaque recentemente, isso acontece devido aos lucros das negociações graças às plataformas de negociação automatizadas.

Mas quais são essas plataformas? O que realmente representa a negociação automática? Como saber se a plataforma é confiável?

Estas são as questões que abordaremos neste artigo!

O que é negociação automatizada?

Como o próprio nome indica, a negociação automatizada compreende a realização de negociações automáticas com o auxílio de robôs especializados para diferentes mercados. Importante frisar que este método de negociação requer o uso de uma plataforma eletrônica.

Dessa forma, os algoritmos da plataforma levam em consideração os inúmeros aspectos do processo de negociação sem que o trader tenha que intervir manualmente. Então, o programa se encarrega de fazer as negociações, e o mais importante, funciona mesmo quando seu laptop está desligado.

Vale notar que os mercados de Forex e criptomoedas são alguns dos maiores e mais voláteis do mundo. Sendo assim, existem várias opções se você quiser negociá-las no modo automatizado. Com esse objetivo, os traders de negociação automatizada geralmente usam duas abordagens.

Na primeira delas, você paga taxas por cada transação, na segunda, deve assinar um software com recursos de negociação adaptados ao site da sua corretora. Esta última é uma plataforma programada e instalada por um programador de computador.

O que são plataformas de negociação automatizadas?

De forma direta, pode-se dizer que são os sites nos quais você pode se registrar para aproveitar a plataforma ou o software de negociação automatizada de terceiros. Além disso, pode ser um software de negociação automática separado que você pode pagar mensalmente ou anualmente para pré-programar o sistema e otimizar seu negócio.

Em ambos os casos, os bots de negociação estão trabalhando para você e não há necessidade de monitoramento constante do processo de negociação e dos movimentos do mercado em tempo real, pois o algoritmo estará funcionando.

Por que você deve usar uma plataforma de negociação automatizada?

A negociação automática é para você que está apenas no início de sua aventura de negociação, mas não tem certeza de sua capacidade de implementar as melhores estratégias. Por outro lado, se você for profissional, essa maneira de negociar pode lhe dar mais alavancagem para ter sucesso nos mercados.

Geralmente, o uso de uma plataforma de negociação automatizada poupa o tempo que você pode usar para outras atividades durante o dia. Assim, o pré-requisito é definir parâmetros básicos, como stop loss, take profit e deixar a mágica funcionar para você.

Além das plataformas de negociação automática padrão, também existem aplicativos de negociação automática, como Biti Codes AI, que permitem que você obtenha criptomoedas gratuitas, BTC e Dogecoin, por exemplo. Basta baixar o aplicativo, tentar resolver os captchas e esperar as recompensas em sua carteira.

Quais são as melhores plataformas de negociação automatizada hoje?

A resposta a esta pergunta não é fácil, pois o mercado está saturado com a oferta. No entanto, os mais populares são Meta Trader, Dupli Trade e TradingView.

Essas plataformas têm alta precisão e taxa de sucesso, ótimos depoimentos dos usuários, excelente suporte ao cliente e uma interface amigável.

Seja qual for a sua escolha, experimente todas as plataformas em modo de demonstração antes de investir a primeira quantia de dinheiro.