Lista de 55 nomes do Uruguai para a Copa do Mundo inclui atletas que atuam no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de outubro de 2022.

Os jogadores uruguaios que atuam em clubes brasileiros receberam uma importante notícia: a divulgação da lista de 55 nomes do Uruguai para a Copa do Mundo. Mas, o técnico Diego Alonso terá de cortar alguns atletas, uma vez que somente 26 jogadores poderão representar o país no Catar.

Até agora, seis uruguaios de times brasileiros fazem parte dos planos do técnico: Arrascaeta e Varela, do Flamengo; Canobbio e Terans, do Athlético-PR; Bruno Méndez, do Corinthians; e Piquerez, do Palmeiras. O experiente Godín, que passou pelo Atlético-MG no primeiro semestre, também está na relação, mas não joga desde agosto por questões físicas.

Alonso ainda relacionou sete atletas que nunca foram convocados desde o começo de sua gestão na seleção: Santiago Bueno, Gastón Álvarez, José Luis Rodríguez, Lucas Olaza, Felipe Carballo, Maximiliano Araújo e Thiago Borbas.

É importante esclarecer que essas listas prévias podem ter de 35 até 55 jogadores, dando origem as listas definitiva de 26 nomes que estarão na Copa do Mundo. Na edição de 2018, a Fifa determinou um limite de 35 jogadores. Porém, a entidade optou por ampliar a quantidade de nomes em função do impacto da pandemia de COVID-19.

Grupo do Uruguai na Copa do Mundo

A definição da lista de jogadores pré-selecionados no Uruguai é bastante importante para a comissão técnica brasileira. Isso porque os uruguaios estão no Grupo H, de onde sairá o adversário do Brasil em uma eventual classificação para as oitavas de final.

Além do Uruguai, o Grupo H conta com a Coreia do Sul, Gana e Portugal. A estreia dos uruguaios será contra a Coreia do Sul em 24 de novembro, na Cidade da Educação, às 10 h (de Brasília).

A segunda partida será diante dos portugueses, em Lusail, às 16h, quatro dias depois. A seleção sul-americana fechará a sua participação na primeira fase contra Gana no dia 2 de dezembro, em Al Janoub, ao meio-dia.

De fato, acompanhar a seleção uruguaia também é bastante interessante para quem está pensando em realizar apostas esportivas durante a Copa do Mundo. E, o ideal é que esse fã de futebol conheça o site da VaideBob, o melhor lugar para apaixonados por esportes, jogos e apostas. Essa é a VaideBob, uma empresa jovem e inovadora com profissionais de grande experiência no segmento de entretenimento online!