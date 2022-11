Receitas com carne de cordeiro que fazem sucesso

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de novembro de 2022.

As formas de servir o prato variam e você vai conquistar até os clientes mais exigentes

Conhecida por ser suculenta e muito macia, a carne de cordeiro é fácil de preparar e costuma agradar os mais exigentes paladares. Sua textura também é muito marcante, sem contar que é possível oferecer o prato grelhado, assado ou frito. Que tal surpreender seus clientes com essa carne? Confira as receitas.

Pernil de cordeiro apimentado

Ideal para quem busca uma receita mais picante, tem o grão-de-bico como acompanhamento. Para fazê-la, é só acompanhar os ingredientes e o modo de preparo a seguir.

Ingredientes

1 cabeça de alho descascada e levemente amassada;

½ colher de chá de cominho;

1 colher de sopa de páprica picante;

2 colheres de sopa de coentro picado;

Suco e raspas de 1 limão-siciliano;

1 kg de pernil de cordeiro sem o osso e cortado em cubos;

400 gramas de grão-de-bico em conserva;

1 xícara de água.

Preparo da receita

Em uma tigela, misture o alho, o cominho, a páprica, o coentro e o limão. Esfregue essa mistura nos pedaços de carne e deixe marinar por alguns minutos. Em seguida, coloque o grão-de-bico no fundo de uma panela com a carne por cima. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 1h.

Cordeiro com hortelã

A hortelã age como tempero e complemento ao final do preparo, acompanhando a carne e dando um toque extra de sabor. Além disso, o preparo é rápido e perfeito para servir àqueles que amam degustar carnes. Confira os ingredientes e como fazer a receita.

Ingredientes

1,5 kg de cordeiro;

300 ml de vinho tinto seco;

4 dentes de alho amassados;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

Hortelã a gosto;

1 fio de azeite;

4 cebolas brancas;

1 pimentão;

4 tomates sem pele;

Pimenta-de-cheiro a gosto;

Água a gosto;

Cheiro-verde a gosto.

Preparo da receita

Tempere o cordeiro com vinho, alho, sal, pimenta-do-reino e hortelã. Deixe a carne marinando na mistura por pelo menos 30 minutos. Em uma panela, coloque o azeite e doure as cebolas. Refogue também o pimentão, os tomates e a pimenta-de-cheiro. Em seguida, adicione a carne já temperada e cubra com água.

Deixe ferver até a carne ficar macia e o molho ganhar consistência. Feito isso, acerte a pimenta-de-cheiro e adicione o cheiro-verde. Retire do fogo e finalize com mais folhas de hortelã para servir.

Carré de cordeiro grelhado

Bem simples de preparar, porém, o que vai destacar o sabor dessa receita são os temperos utilizados. Ideal para uma refeição mais leve, já que o preparo grelhado tende a ser mais saudável. Assim, para essa receita você vai precisar de:

Ingredientes

1,5 kg de carré de cordeiro;

Curry a gosto;

Naga masala a gosto;

Cominho a gosto;

Menta desidratada a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

Folhas de hortelã frescas a gosto;

Sal a gosto;

Azeite de oliva a gosto.

Preparo da receita

Em uma tigela, misture todos os temperos e coloque a carne dentro. Deixe marinando por 30 minutos a 1 hora. Em seguida, descarte os excessos da marinada, coloque a carne na frigideira e sele os dois lados, um minuto de cada lado. Por último, leve ao forno por 15 a 20 minutos e retorne para a frigideira para grelhar novamente.

Cordeiro ao molho de damasco

Os molhos de frutas garantem suculência e deixam a carne ainda mais macia. Se você quer servir o cordeiro com um bom acompanhamento, precisa conferir essa opção de preparo e seus ingredientes.

Ingredientes do cordeiro

50 gramas de farinha de milho;

100 ml de caldo de galinha;

25 gramas de gorgonzola;

230 gramas de carrê de cordeiro;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto.

Ingredientes do molho de damasco

1 colher de sobremesa de cebola picada;

3 colheres de sobremesa de geleia de damasco;

Ervas frescas a gosto;

1 xícara de vodca.

Preparo da receita

Misture a farinha no caldo de galinha e leve ao fogo para cozinhar. Coloque metade da polenta em uma forma pequena e espalhe gorgonzola por cima. Cubra com o restante da polenta. Adicione mais queijo por cima e leve para gratinar no forno. Em seguida, tempere o carré com sal e pimenta e grelhe rapidamente.

Enquanto isso, misture todos os ingredientes do molho e leve ao fogo. A vodca deve evaporar completamente. Sirva em um prato com a polenta, por cima do carré grelhado.