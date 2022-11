Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de novembro de 2022.

Você sabe o que é marketing B2B? O termo tem ganhado destaque no mercado atual, principalmente no que diz respeito ao cenário digital. De forma simples, podemos dizer que o marketing B2B significa marketing Business to Business, ou seja, marketing relacionado a empresas que vendem para outras empresas. Hoje, esse mercado se encontra em crescimento em todo o país.

Com isso, o marketing B2B se torna uma estratégia capaz de atender a todas as necessidades do segmento, em especial, no atual cenário. Isso porque existem inúmeros desafios a serem superados no processo de decisão de compra, competitividade, ofertas de valor e até mesmo nas estruturas de vendas. Portanto, é de suma importância contar com a ajuda do marketing B2B.

Logo, se você trabalha nesse segmento e deseja otimizar os resultados da sua empresa, saiba que está na hora de aprender um pouco mais sobre as estratégias de marketing B2B e as suas particularidades. Logo, para ficar por dentro de tudo isso e muito mais, continue acompanhando este texto e descubra tudo que reunimos.

Marketing B2B: o que é?

Antes de entender o que é marketing B2B, é preciso compreender todo o conceito de marketing. Marketing é a arte de entender e atender as necessidades de um mercado, bem como as necessidades da marca de uma empresa. O objetivo do marketing é atrair, converter e reter clientes em potencial, agregando valor às empresas e seus produtos.

O marketing B2B é composto de conceitos e princípios semelhantes, mas emprega abordagens diferentes para fins diferentes. Em vez de segmentar um consumidor específico, visamos uma organização inteira que compõe uma hierarquia de cima para baixo. Nosso foco não é tomar decisões com base na emoção, como fazem os clientes B2C — em vez disso, nós as tomamos com base na lógica.

O marketing B2B precisa entender as necessidades, prioridades e personalidade de seu público-alvo para usar diferentes ferramentas e abordagens. Com isso, promove o incentivo a compra de empresas utilizando a racionalidade dos empreendedores, que buscam adquirir um negócio promissor.

Princípios do marketing B2B

O marketing B2B parte de três princípios, amparados em estratégias e ações voltadas ao segmento, são eles:

Gerar leads

Um dos primeiros princípios do marketing B2B é a geração de leads. Tudo isso com o objetivo de dar início a uma campanha eficiente, proporcionar maior alcance e criar novas oportunidades de vendas. Sendo assim, é imprescindível um programa para gerar demanda que contribui de forma eficaz para o crescimento do seu negócio, em substituição a atividades consideradas desnecessárias e que não estejam alinhadas aos objetivos e metas do seu negócio.

Branding

Qualquer empresa que busca fortalecimento e crescimento no mercado precisam vender mais produtos, com um preço relativamente mais baixo ou encontrar novas formas de ganhar destaque frente a concorrência. Quanto mais valorosa for a sua marca, maior será a margem de lucro que ela terá. Isso é imprescindível para a sobrevivência no mercado, evoluindo o negócio de forma contínua.

Com isso, um dos objetivos do marketing B2B é melhorar a presença de uma marca de forma estratégia, proporcionando mais visibilidade e credibilidade, bem como aproximando-o do segmento de atuação.

Foco na experiência dos clientes

Outro papel assumido pelo marketing B2B é justamente o foco na experiência do cliente. Logo, ele não se resume apenas a fazer com que mais pessoas comprem os produtos de uma empresa. Ao utilizar as ferramentas certas e a criatividade, torna-se possível criar novas estratégias voltadas a otimização do processo de pós-venda e fidelização dos clientes.

Isso se torna ainda mais importante no segmento corporativo, tendo em vista que as relações duradouras podem se tornar novas oportunidades de conhecer outros projetos, agregando valor e credibilidade à marca. Sendo assim, vale a pena ficar atento a experiência dos clientes.

Melhores estratégias de marketing B2B

Agora que você conhece um pouco mais sobre o que é marketing B2B e os seus princípios basilares, é interessante aprender acerca das melhores estratégias da atualidade, são elas:

Landing Page

As publicações e anúncios ajudam a atrair novos clientes e visitas, no entanto, a página de destino das campanhas são fatores decisivos na hora de melhorar a taxa de conversão. As chamadas Landing Pages estão substituindo as homepages na hora de gerar novos leads do marketing B2B.

Isso porque essas páginas são criadas de forma estratégica para reter os visitantes e convertê-los em novos leads, que posteriormente se tornarão clientes. Nesse caso, é importante investir em uma boa landig page para reter cada vez mais novos visitantes.

Anúncios patrocinados

As redes sociais e os buscadores da internet são decisivos na hora de trazer novas visitas para uma página. Isso porque essas ferramentas oferecem uma visibilidade muito maior do que os jornais e outros meios de comunicação antigos, que eram utilizados para fazer publicidade.

Nesse caso, investir em anúncios pagos pode ser uma das melhores estratégias de marketing B2B. Para tanto, existe um leque de opções disponíveis, como Taboola, Google Ads, Facebook Ads, Instagram e até mesmo o Tik Tok. Todas essas páginas são ótimas opções para fazer o marketing industrial.

Social Media

De acordo com informações, os brasileiros gastam pelo menos 3 horas do seu dia utilizando as redes sociais. Isso faz com que o nosso país ocupe o 3º lugar no ranking de países que mais acessam redes sociais. Nesse caso, ter uma página da sua empresa na internet pode ser um fator decisivo para o seu sucesso.

Para tanto, é interessante a contratação de um profissional de Social Media. Eles irão construir autoridade para sua marca e ao mesmo tempo se manter engajada com os seguidores no ambiente digital. A linguagem adequada, padronização e os recursos visuais irão ajudar os profissionais de social media na construção de um bom posicionamento.

Automação dos serviços

O e-mail marketing é uma excelente estratégia de marketing B2B, no entanto, mesmo sendo uma prática antiga, você pode inová-la com algumas estratégias simples de automação dos serviços. Para tanto, é possível programar o envio dos e-mails com campanhas de publicidade, segmentando o público de acordo com os objetivos da sua empresa.

Sendo assim, podemos afirmar que o marketing B2B é uma excelente escolha para empresas. Logo, ao entender o seu conceito, princípios e melhores estratégias, você pode pôr em prática cada uma delas para atender a sua empresa. Portanto, se gostou do conteúdo, deixe a sua curtida e compartilhe com quem precisa aprender sobre o tema.