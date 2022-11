Do Modelo Simples ao Sofisticado: Tipos de Vestido para cada Ocasião

Compartilhe Facebook

14 de novembro de 2022.

Vestidos são verdadeiras peças curingas no guarda-roupa feminino, podendo ser usados em diversas ocasiões de acordo com o modelo escolhido. Se no passado eles eram artigos restritivos e impostos as mulheres, hoje em dia existem nos mais variados estilos, permitindo que a personalidade seja expressa através do visual.

Há quem ainda lembre da peça somente como um item desconfortável para utilizar em eventos formais. No entanto, esse é uma concepção bastante ultrapassada, uma vez que, ao mesmo tempo que existem outras opções sofisticadas para esse tipo de ocasião como terninhos e macacões, vestidos são ótimas alternativas para trazerem praticidade e estilo para o seu dia a dia.

Para escolher o vestido mais apropriado para cada situação, além de prestar atenção no modelo, é importante também se atentar ao tecido utilizado, já que duas peças com o mesmo design podem ter resultados bem diferentes quando feitos a partir de materiais distintos. Enquanto tecidos leves, confortáveis e maleáveis são ideais para vestidos casuais, as peças para ocasiões formais podem ser desenvolvidas tanto com materiais estruturados ou mais delicados que tenham elementos como brilho, transparência e bordados para dar um toque especial. Além disso, apesar de ser um item mais associado com looks de verão, tecidos mais grossos possibilitam o seu uso também durante o inverno.

Para quem tem dificuldade na hora de combinar peças de roupa, ter alguns bons vestidos no armário talvez seja um excelente investimento, tendo em vista que podem ser utilizados como peça única no look em combinação com acessórios que dão aquele up no visual, facilitando o processo de montagem de suas composições. Com tantas possibilidades de design de vestidos, com certeza há algum que seja do seu estilo, confira a seguir alguns dos modelos mais populares entre as mulheres.

Vestido Tubinho

Esse modelo é um clássico do guarda-roupa feminino, especialmente em sua versão pretinho básico, que nunca sai de moda. Ajustado ao corpo, o vestido tubinho é muito usado em looks de noite, contudo por ter um corte mais simples, ele também pode ser utilizado em composições durante o dia, sendo inclusive uma ótima opção para quando se quer fazer uma transição de visual com apenas uma troca de sapatos e acessórios.

Desse modo, percebe-se toda a versatilidade desse tipo de vestido, que vai desde o estilo sóbrio, estruturado de alfaiataria para o trabalho até ao modelo com um ar mais sensual, com um tecido colado que mostra a silhueta, seguindo a tendência bodycon, que está super em alta.

Vestido Midi

A principal característica de um vestido midi é o comprimento, que fica abaixo do joelho, mas acima da canela, fora isso o modelo pode se apresentar em uma variedade de designs diferentes, podendo ser bem casuais ou mais formais.

Para looks descontraídos, a combinação com tênis pode ficar bastante interessante, entretanto ela talvez dê a impressão de uma silhueta mais achatada, principalmente para pessoas mais baixas. Portanto, se preferir um efeito mais alongado, um sapato de salto é a melhor opção para o seu visual.

De qualquer maneira, todas as versões desse tipo de vestido, do mais despojando ao sofisticado, sempre propicia looks cheios de estilo.

Vestido Evasê

Vestidos nessa modelagem contam com uma saia em A, que se abre a partir da cintura, proporcionando uma silhueta ampulheta. O corte evasê deixa o visual com uma cara elegante e sóbria, por esse motivo é que ele aparece mais em produções para ocasiões especiais.

Com o intuito que a saia mantenha o seu formato, é mais comum que esse tipo de vestido seja feito com tecidos que tenham uma maior estrutura, o que contribui para trazer mais formalidade para peça. No entanto nada impede que o vestido evasê seja usado também no dia a dia com sapatos e acessórios que dão uma quebrada nesse jeito mais sério que o modelo traz.

Vestido Godê

O vestido godê é mais um modelo que apresenta volume na parte de baixo da peça, contudo o corte circular da saia deixa a peça ainda mais rodada, deixando o look com uma pegada mais romântica. Desse modo, ao contrário do tipo evasê, o vestido godê, frequentemente, é confeccionado com um tecido mais leve para que tenha mais fluidez. Por ser menos sóbrio que o outro, esse tipo é bastante usado para visuais casuais assim como os formais, tudo depende do restante da composição escolhida.

Vestido Longo

Esse comprimento de vestido passa pelos dois extremos, indo do modelo super glamouroso para eventos de gala ao bem despojado com uma cara mais estilo moda praia. Contudo, mesmo em sua versão mais simples o vestido longo confere uma elegância para o seu look, além de contribuir para alongar a silhueta.

Assim sendo, ainda que não surja oportunidades para usar aquele vestido digno de tapete vermelho, pode apostar nesse comprimento para ocasiões mais casuais, pois com certeza muitas composições incríveis podem ser feitas com essa peça que se apresenta em tantos estilos diferentes.

Vestido Transpassado

Também conhecido como vestido envelope, esse modelo se popularizou na década de 1970, se tornando um item atemporal do guarda-roupa feminino. A amarração na linha da cintura demarca as curvas, valorizando a silhueta. Esse tipo de vestido pode resultar em um visual com um estilo mais sério, todavia elementos como o comprimento, tamanho do decote, tecido, cores e estampas utilizados são capazes de trazer um ar de mais descontração para a peça, que dessa forma se faz presente tanto em looks para o dia quanto para a noite.

Chemise

A chemise é aquele tipo de vestido que possui características similares a uma camisa, como abotoamento na parte da frente e colarinho. Entretanto, ela não tem tamanha sobriedade quanto o item que faz parte do traje social, sobretudo quando feita com tecidos que tenham uma aparência bem casual como o jeans ou uma malha.

Por conseguinte, é uma peça muito utilizada em looks para o dia a dia, sejam eles bastante despojados ou até um pouco mais formais para o trabalho, uma vez que alia conforto, praticidade com estilo e elegância.