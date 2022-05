Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de maio de 2022.

Se você é do tipo de mulher que se preocupa com a sua aparência física, com certeza já deve ter se perguntado se há como saber se a roupa está combinando. Muito se fala que uma cor combina com a variação X ou Y.

É claro que todas essas tecnicidades são importantes. Afinal de contas, antes de toda prática existe todo um conceito. Mas como é possível ter a certeza de que a roupa está combinando? Depois que você monta um look e se olha no espelho, como identificar se está tudo certo?

Essa é uma dúvida bem pertinente no que tange esse assunto, o qual é de grande importância que você obtenha clareza. Por isso, no artigo de hoje, falaremos sobre como saber se a roupa está combinando. Gostou do assunto? Então não deixe de conferir!

Como saber se a roupa está combinando?

Imagine que você teve todo um trabalho para produzir o seu look. Blusa, calça, sapato, bolsa, acessórios e até mesmo a maquiagem. Imagine ainda que você se produziu toda para ir a um evento importante de trabalho.

É bem provável que você fique apreensiva não só com o local, mas também em relação a sua roupa. Será que ela está combinando? A grande parte das mulheres tem essa dúvida, mas calma! Resolver isso é muito mais simples do que você imagina.

Em resumo, você deve entender que um look tem três partes principais, sendo eles a peça básica, a complementar a diferenciada. Além destas, você ainda pode adicionar acessórios, se o restante do seu loo permitir.

Peça básica: nada mais é que algo mais simples, como uma blusa lisa e numa cor sóbria, por exemplo, sem muito ornamentos;

Peça complementar: ou seja, é a peça que termina o look, a qual pode ser desde um blazer, casaco de couro ou até mesmo um cardigan. Mas, no caso de um vestido longo, o complementar pode ser um colar;

Peça diferenciada: é aquele capaz de dar um destaque no seu look, mas sem fugir muito do diálogo entre as peças. Nesse caso, você pode investir em algo com cor ou textura na estampa.

Acessório: não é sempre, mas quando o look permitir, você pode investir em um colar mais pesado, um brinco mais chamativo ou mesmo alguns braceletes.

É claro que essa não é uma regra absoluta. Mas, geralmente, para quem deseja saber se a roupa está combinando, é um bom ponto de partida. Leve sempre em consideração que deve haver um diálogo entre cada uma das roupas.

Isto é, uma peça não pode destoar de outra, sem haver um contexto. Abaixo, daremos algumas dicas para você não errar ao compor o seu look.

Dicas de como combinar roupa

A moda não se baseia em achismos. Na verdade, há todo um estudo teórico por detrás, a fim de estabelecer as melhores dicas. Através delas, se torna possível harmonizar desde a moda infantil até aquelas para pessoas de mais idade.

Por isso, não deixe de conferir abaixo algumas das nossas dicas e como combinar as suas peças de roupa. Confira.

Peças-chave

Sabe aquela peça coringa, que combina com qualquer coisa? Então, essas são peças-chaves que são capazes de guiar o caminho que você deve seguir. Lembre-se que todas as roupas contam uma história, e cada uma naturalmente chama uma outra.

São quase que combinações inseparáveis, que sempre ficam bem juntas. O famoso look black & white é um grande exemplo. O que estamos querendo dizer é que há peças que ”chamam” outras? Então, aproveite esse potencial.

Uma calça jeans com corte de alfaiataria em tom mais neutro, camiseta básica, blazer cortado ou mesmo uma camisa são apenas alguns exemplos de peças-chaves. Utilize-as a seu favor. E a mesma coisa vale para acessórios como sapatos e acessórios.

Cuidado com as combinações de cores

Quando alguém quer saber se a roupa está combinando, na grande maioria das vezes, a preocupação é em relação a cores. Se você tem medo de errar, a dica é simples: aposte em cores neutras como o cinza, preto, azul ou bege.

Com peças desse estilo, combinar as demais peças vai se tornar muito mais fácil. Agora, se você já se sente um pouco mais segura, que tal apostar em cores mais vivas? Nesse caso, a dica é investir em cores análogas ou complementares.

Um grande exemplo disso é o vermelho ou amarelo, que são análogos do laranja. Fora isso, as combinações clássicas nunca lhe deixarão na mão. Preto e branco. Cinza e amarelo. Azul e vermelho etc.

Misture os estampados e os lisos

A grande parte das mulheres sente dificuldade em harmonizar estampas, no entanto, há algumas dicas que podem lhe ajudar a criar um visual um pouco mais descolado. Nada mais é do que você juntar uma peça de roupa que tenha a mesma cor da estampa.

Ou seja, se você está usando uma camisa com listras azuis e verdes, com certeza uma bermuda ou calça num dessas cores vai ficar legal.

Veja mais dicas sobre moda e o que comprar de tendências relacionadas a esse universo acessando o site posthaus.