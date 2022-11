Acessórios mais usados por homens vaidosos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2022.

Na sociedade de hoje, muitos homens estão se tornando cada vez mais vaidosos. Os homens agora estão gastando muito tempo com sua aparência e gastam muito dinheiro para garantir que sempre tenham a melhor aparência.

Um homem vaidoso é aquele que se preocupa com sua aparência física. Homens vaidosos costumam dar muita importância à sua aparência, e isso pode levá-los a negligenciar outros aspectos de suas personalidades, como inteligência ou humor.

Porém, ter o mínimo de vaidade é essencial para todas as pessoas. Ver homens e mulheres bem vestidos, com roupas bonitas, limpas, cheirosas é algo que nos chama a atenção. Vê-los com acessórios que combinam com o look escolhido trás algo à mais para o visual.

Acessórios Masculinos

Os acessórios masculinos são uma parte importante do guarda-roupa. Eles podem ser usados para fazer uma composição ou podem ser usados apenas para adicionar algo extra ao look. Os tipos de acessórios masculinos disponíveis variam de cintos, gravatas, abotoaduras e sapatos a chapéus e relógios.

Os acessórios masculinos não se limitam apenas a relógios e carteiras. Além desses, existem muitos outros tipos de acessórios que os homens usam para facilitar a vida.

Aqui estão alguns dos mais populares

– Cinto: É um acessório para qualquer homem. Cintos vêm em diferentes cores, formas e tamanhos. Você pode usá-los com seu traje formal ou casual, dependendo do que deseja alcançar.

– Pulseira: A pulseira é para ser usada apenas em um braço, mas pode ser usada tanto no braço esquerdo quanto no direito, dependendo do que você preferir. Você pode usá-lo com seu traje formal ou casual também.

– Clipe de gravata: Um prendedor de gravata é um pequeno acessório que se prende na frente da sua camisa e mantém sua gravata no lugar o dia todo sem se soltar ou se desfazer.Alguns destes acessórios são itens essenciais para compor looks do mais simples ao mais complexo. Como citamos, os mais comuns são usados no dia a dia. Entretanto, alguns deles são usados apenas em casualidades.

Vamos acompanhar abaixo alguns dos itens mais usados por homens. Veja.

Relógios

O relógio masculino é um acessório atemporal. Eles podem ser usados com qualquer roupa, para qualquer ocasião e para qualquer idade. Os relógios têm sido um item básico da moda há séculos e continuarão a ser no futuro.Os relógios são um tipo de jóia usada para contar as horas. Eles geralmente são usados no pulso, mas também podem ser usados como um colar ou cinto. Também pode mostrar outras coisas, como data, mês e ano.

Os relógios foram feitos pela primeira vez no século XVI. Os primeiros relógios foram chamados de “relógios de bolso”. Esses relógios de bolso foram feitos para as mulheres carregarem em seus bolsos ou saias para que pudessem saber que horas eram sem ter que perguntar a outra pessoa.Este item é indispensável para quem gosta de compor um look bonito e elegante.

O estilo do relógio vai depender de cada ocasião. Relógios esportivos mais voltados para prática de esportes, atividades físicas, entre outras. Já relógios mais clássicos são escolhidos para uso do dia a dia, trabalho ou ocasiões especiais.

Pulseiras e colares

Pulseiras e colares são os itens mais utilizados pelos homens quando falamos em compor looks para ocasiões especiais. Se o homem gosta deste estilo de acessório pode escolher dentre as milhares opções disponíveis no mercado.

Alguns colares e pulseiras são feitas de ouro ou prata. E elas trazem estilo, elegância e “poder” aos homens. Muitos casos esses acessórios são itens que dão um toque especial para dar mais vigor e trazer composição para as roupas escolhidas.

Lenços

Os lenços são um dos acessórios mais versáteis que você pode usar, e não são apenas para mulheres! Os lenços masculinos vêm em diferentes formas, tamanhos e cores para atender às suas necessidades. Existem muitas opções disponíveis para escolher, por isso é fácil encontrar uma que corresponda ao seu estilo pessoal.Usados por nossos pais e avós, este acessório está voltando à moda depois de anos de desuso. Assim, optar por usar lenços em alguns looks farão com que os homens fiquem mais elegantes, bonitos e dão um charme a mais ao finalizar a composição escolhida.

Luvas

As luvas masculinas são um tipo de roupa usada nas mãos, projetada para manter as mãos aquecidas. As luvas existem há séculos, mas evoluíram para acompanhar as últimas tendências da moda. As primeiras luvas eram feitas de pele de animal e eram usadas como coberturas protetoras para caçadores e guerreiros. Eles seriam usados em batalha para proteger seus dedos de golpes de espada ou outros ferimentos. Essas luvas geralmente eram forradas com pele ou lã para fornecer calor extra.Nos tempos modernos, as luvas masculinas são mais sobre estilo do que função; no entanto, elas podem ser utilizadas em locais mais frios para proteger as mãos e ainda dão um charme e elegância a mais.