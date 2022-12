Atendimento ao cliente no varejo: 7 dicas para melhorar seus resultados

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de dezembro de 2022.

A busca por evoluir o nível de atendimento ao cliente no varejo faz parte do escopo de qualquer empreendedor que deseja ser bem sucedido com o seu negócio. Afinal, o atendimento ao cliente no varejo é um fator determinante para garantir – ou não – o bom desempenho de uma empresa.

Quando uma organização oferece ao seu cliente uma experiência única, personalizada e eficiente, os resultados são muito positivos para o negócio. A começar pela satisfação do cliente que continuará a consumir da marca e se tornará um promotor da mesma, fortalecendo sua reputação e gerando novas oportunidades de venda.

Por esse motivo que o atendimento no varejo nunca sai de pauta, afinal, ele sempre será um objetivo a ser alcançado, um norteador para o negócio que deseja melhorar a experiência do cliente e, consequentemente, os seus resultados.

Afinal, além dos pontos positivos já citados como:

a construção de uma boa reputação da marca;

a promoção e o aumento das vendas;

fidelização de clientes.

Um bom atendimento ao cliente no varejo impacta de maneira direta na visão que possíveis clientes terão da sua marca, já que o marketing boca a boca sempre vai ser uma ferramenta fundamental na divulgação de um negócio.

No lado oposto da balança, temos o impacto negativo causado por um cliente insatisfeito. Mais do que uma venda perdida, ele significa também outras perdas. Afinal, o cliente insatisfeito compartilha sua insatisfação com outras pessoas, comprometendo a fidelidade delas e o avanço dos negócios.

Precisa de dicas de atendimento ao cliente no varejo para melhorar sua performance e garantir melhores resultados? Continue a leitura deste artigo até o final e torne a experiência do cliente inesquecível!

7 dicas de atendimento ao cliente no varejo!

Por melhores que sejam as estratégias de vendas do seu negócio, elas não se sustentam sozinhas, é fundamental oferecer um atendimento de qualidade.

Oferecer ao seu cliente a melhor experiência possível é positivo para ambos os lados, por isso, o fator humano da sua empresa deve ser sempre um diferencial. E não esqueça: o posicionamento da sua marca deve estar sempre alinhado à maneira como você trata seus clientes.

A seguir, confira X dicas para não errar e tornar a experiência do cliente excelente e inesquecível!

1– Tenha uma equipe capacitada

Uma equipe capacitada e constantemente treinada, estará sempre alinhada aos objetivos da empresa e preparada para atender todas as demandas de seus clientes.

Colaboradores bem treinados atendem com mais agilidade e assertividade, lidando melhor com as diversas situações que podem ocorrer com o cliente.

2- Proporcione um atendimento ágil e de qualidade

Se tem uma coisa que desanima qualquer consumidor são as filas. Por isso, é fundamental garantir que o atendimento ao cliente no varejo seja ágil e de qualidade, assim você terá certeza que ele não desistirá de uma venda por esse motivo.

Ao oferecer um atendimento rápido e eficiente, o cliente ficará satisfeito e certamente retornará para comprar mais vezes com você.

3– Aplique o Social Listening

Ouvir o que pensam os clientes é a melhor forma de saber como evoluir o seu serviço. Cada feedback recebido contribui diretamente para a melhora do seu atendimento e, consequentemente, aumenta a satisfação dos clientes.

O Social Listening é uma estratégia pensada para ajudar as empresas nesse processo de compreender o que pensam os consumidores, trazendo muitas vantagens ao varejo.

Basicamente, o Social Listening consiste no monitoramento das menções ao seu negócio na internet. Para isso, você precisa da ajuda de um software capaz de analisar todas as conversas online que envolvem a sua marca, além de monitorar também as atividades de concorrentes e outros assuntos relevantes para seu negócio.

4 – Realize pesquisas de satisfação

Como coletar diretamente dos seus usuários informações que te ajudem a melhorar e otimizar os processos da sua empresa? Não há maneira mais eficiente de fazer isso do que realizando pesquisas de satisfação.

Elas podem ser colocadas em prática tanto em lojas físicas quanto em negócios digitais, afinal, toda e qualquer informação que o cliente quiser compartilhar com você será bem vinda e muito útil para o seu negócio.

É sempre importante também ficar de olhos em canais como o Reclame Aqui, um site onde os usuários podem registrar reclamações sobre uma empresa. Caso haja alguma ocorrência no nome de sua marca, procure responder o mais rápido possível e resolver a solução com cuidado e rapidez, afinal, esse é um canal muito visitado por clientes que desejam conhecer a reputação de alguma loja.

5- Ofereça uma experiência de atendimento no varejo omnichannel

Não é de hoje que a jornada do cliente passou a acontecer de maneira online e offline ao mesmo tempo. Antes de visitar uma loja, certamente o cliente buscará informações sobre ela na internet.

Uma forte tendência no varejo, é o atendimento omnichannel, que consiste basicamente na integração de todos os canais de comunicação utilizados pela loja. É fundamental oferecer a possibilidade do cliente entrar em contato com a marca por diversos meios como redes sociais, e-mail, telefone, etc, e que em todos eles tenha acesso completo às mesmas informações.

Essa estratégia garante uma maior proximidade com o consumidor, coleta dados valiosos e facilita a comunicação entre o cliente e a sua marca, já que ele decide o melhor meio para abordar a empresa.

6- Esteja presente nas redes sociais

Se você quer que a sua marca seja notada em meio a um mercado cada vez mais competitivo, você precisa estar presente na maior vitrine do mundo: a internet.

Quando falamos em atendimento ao cliente no varejo, é fundamental reforçar a importância óbvia das redes sociais, pois, acredite: apesar de uma realidade, ainda não foi incorporada por todos os empreendedores.

Além de servir como uma vitrine para expor a sua marca e seus produtos para o mundo todo, muito além do que sua loja física é capaz, as redes sociais têm se adaptado e oferecido inovações constantemente para se tornarem fontes reais de negócios.

A maioria das redes sociais, por exemplo, já permite a criação de uma loja virtual integrada, tornando-se uma extensão do seu site ou loja. Com isso, é possível:

atrair clientes e direcioná-los aos seus produtos, site, ou qualquer outra estratégia mapeada;

divulgar seus produtos na plataforma

oferecer atendimento ao cliente, tirando suas dúvidas sobre produtos específicos e facilitando a venda presencial, ou online;

aumentar o número de possíveis pontos de contato entre o cliente e a sua marca.

7- Invista em ferramentas CRM

Se você deseja oferecer o melhor atendimento ao cliente no varejo e as melhores experiências do cliente, a nossa última dica é de extrema importância para o seu negócio.

É importante investir em uma solução de atendimento ao cliente completa e fácil de usar, que acompanhe o crescimento da sua empresa e forneça suporte conversacional de maneira prática para seus clientes.

Afinal, o atendimento vai além do cliente. Ele também inclui sua empresa e as equipes que a compõem. Um bom software de atendimento ao cliente não só facilita o relacionamento, mas também prepara as equipes para o sucesso e mantém a empresa em sincronia. É uma solução completa em um pacote eficiente.

Gostou das nossas dicas de atendimento ao cliente no varejo? Esperamos que esse artigo te ajude a aumentar suas vendas e melhorar os resultados do seu negócio! Boa sorte! 🚀