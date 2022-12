Famosos mostram importância da astrologia em suas vidas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de dezembro de 2022.

Beyoncé, Madonna, Taylor Swift, Bruna Marquezine e Angélica são celebridades que usam a astrologia como ferramenta de autoconhecimento

A astrologia tem sido, ao longo dos anos, tema que exerce fascínio ao redor do mundo. Debates sobre as datas dos signos, posições astrológicas e demais elementos do mapa astral são cada vez mais frequentes em rodas de conversa entre públicos das mais variadas faixas etárias.

Enquanto alguns buscam por cursos de astrologia para se especializarem no assunto, outros recorrem a profissionais e sites para entender melhor sobre a sabedoria que estuda a posição dos astros no céu.

Várias figuras do mundo artístico já declararam estar fortemente ligadas à astrologia em entrevistas, canções ou publicações nas redes sociais. Nomes como Beyoncé, Madonna, Taylor Swift, Bruna Marquezine e Angélica são algumas das celebridades que levam a temática a sério e chegam até a afirmar que são a personificação completa de seus signos.

Beyoncé

O signo solar é o aspecto astrológico mais conhecido entre as pessoas e, por esse motivo, é sempre utilizado em homenagens no mundo artístico. A cantora Beyoncé, por exemplo, mostra ter bastante conexão com o seu signo: Virgem.

Nascida no dia 4 de setembro, a artista é virginiana e tem o costume de citar essa informação em suas canções. Em seu último projeto, o álbum “Renaissance” (2022), ela incluiu a faixa “Virgo’s Groove”, que fala sobre a energia do signo de terra em uma batida alegre e divertida.

Mas essa não foi a única vez que Beyoncé mostrou sua relação com a astrologia em canções. “Gift From Virgo” e “Signs” são duas músicas do álbum “Dangerously in Love”, de 2003, que revelam diferentes aspectos sobre os signos do zodíaco.

Madonna

Para muitas pessoas, as características dos 12 signos do zodíaco são coisa séria e devem ser consideradas na hora de tomar decisões importantes na vida. Para a rainha do pop Madonna, a astrologia é um assunto importante que dita os passos que a cantora dará nos âmbitos profissional e pessoal.

Madonna nasceu em 16 de agosto, é leonina e já deixou de fazer álbuns por conta da astrologia. Segundo o DJ David Guetta, em uma entrevista ao programa dos youtubers Mcfly e Carlito, Madonna se recusou a trabalhar com ele em um projeto por conta de seu signo solar.

O artista contou que ele e a rainha do pop estavam desenvolvendo novos trabalhos, mas que, ao descobrir que ele era escorpiano, ela preferiu rejeitar a parceria. “Ela me perguntou sobre o meu signo astrológico. Eu respondi que era de Escorpião. De repente, ela faz uma cara estranha e me diz: ‘Me desculpe, não seremos capazes de trabalhar juntos. Foi um prazer te conhecer. Adeus’”, contou Guetta.

Taylor Swift

Enquanto alguns citam os signos em canções, outros são mais discretos e mostram que acreditam na astrologia em entrevistas. A cantora Taylor Swift é um exemplo disso.

Sucesso entre o público jovem, a artista nasceu no dia 13 de dezembro, é sagitariana e já declarou ser bastante parecida com seu signo do zodíaco, em uma entrevista à revista Vibe.

“Sou sagitariana, o que significa, você sabe, sou cegamente otimista, adoro viajar, estou sempre pronta para a aventura, mas também quero algo novo. Os sagitarianos são realmente independentes e gostamos do nosso espaço. Somos atraídos pelo amor, mas lutamos por essa necessidade de independência”, disse ela.

Bruna Marquezine

A atriz recém contratada para o novo filme da DC Comics, Bruna Marquezine, também declarou gostar de astrologia. A leonina nascida no dia 4 de agosto revelou em uma entrevista ser ligada a assuntos místicos e que possui uma forte conexão com as estrelas.

Segundo Bruna Marquezine, aprender como fazer mapa astral e obter todas as configurações do céu no momento de seu nascimento foi um passo essencial para sua jornada de autoconhecimento.

“Eu acho incrível imaginar como os astros exercem influências sobre as nossas vidas. Adoro fazer mapa astral, saber um pouco mais sobre os astros, sobre os signos. Isso, acho que de alguma forma, me ajudou a me conhecer um pouco mais”, informou Bruna.

Angélica

A apresentadora Angélica, que já liderou programas infantis, musicais e de entretenimento, atualmente comanda um projeto voltado para a astrologia. No entanto, a relação da artista com o tema não é apenas profissional. A posição dos astros no céu também envolve questões pessoais na vida de Angélica.

Em uma entrevista à revista Quem, a apresentadora contou que usa a astrologia para buscar autoconhecimento em diversas áreas.

“Eu acredito que a astrologia, assim como outras ferramentas de autoconhecimento, pode sim te guiar, no sentido de te ajudar a escolher caminhos. Pesquiso muito e uso a astrologia também para crescer, evoluir e para me relacionar”, contou Angélica.

A apresentadora está introduzindo o tema na vida de seus filhos Joaquim, Benício e Eva. A ideia veio como um presente da amiga e também apresentadora Ana Maria Braga, por meio de um livro com seus respectivos mapas astrais que os ajudam a entender melhor sobre suas atitudes e escolhas.