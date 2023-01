Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de janeiro de 2023.

Com o verão chegando, muitas pessoas ficam preocupadas com o armazenamento de seus alimentos. Afinal, com o calor intenso, é normal que os alimentos estraguem mais rapidamente. Porém, existem algumas dicas que podem ajudar a manter os alimentos frescos por mais tempo.

Neste artigo, vamos mostrar como armazenar alimentos durante o verão de forma correta. Além disso, daremos dicas para evitar que os alimentos estraguem e para mantê-los frescos por mais tempo.

A importância do cuidado com os alimentos

No verão, as temperaturas altas podem alterar a qualidade dos alimentos mais rapidamente do que em outras estações, tornando mais difícil a preservação de alimentos.

Por isso, é importante saber como armazenar alimentos adequadamente para garantir que eles mantenham sua qualidade e nutrientes durante esse período. Aqui estão algumas dicas de armazenamento de alimentos para você considerar. A primeira dica é que você sempre compre produtos frescos e que estejam dentro do prazo de validade.

Se você comprar produtos de supermercado, verifique se estão em bom estado, limpos e secos antes de guardar. A segunda dica é que o melhor lugar para armazenar alimentos em latas e garrafas é em um armário ou despensa fechada com boa ventilação, longe da luz e do calor diretos. Você também deve gastar algum tempo realizando a limpeza dos seus alimentos antes de colocar na geladeira ou na despensa.

Frutas, vegetais e carnes devem ser lavados, enxaguados e higienizados com água morna. Este procedimento garante que as bactérias que estão presentes nos alimentos não sejam transportadas para outros alimentos, especialmente os ricos em proteínas. Depois de limpar os alimentos, você também precisa verificar as condições do produto para saber onde é melhor armazená-los. Por exemplo, frutas, verduras e carne devem ser armazenadas na geladeira, enquanto farinha, açúcar e arroz devem ser colocados na despensa.

Se alimentos crus forem armazenados a temperaturas entre 5 e 40 graus, eles terão um tempo reduzido de conservação. Finalmente, certifique-se sempre de que as refeições prontas sejam congeladas rapidamente para conservar os nutrientes e garantir sua segurança alimentar. Quando o alimento está congelado, o crescimento de bactérias é muito menor.

Com isso, você evita a propagação de bactérias e garante que os alimentos permanecerão seguros e saudáveis durante o verão. Com estas práticas de armazenamento de alimentos, você pode ter certeza de que as compras feitas no supermercado não se tornarão um risco para a saúde durante o verão.

Armazenando seus alimentos adequadamente, você ainda pode obter os nutrientes desejados ao longo do ano, mesmo durante as temperaturas mais quentes.

