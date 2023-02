10 dicas de fantasias de carnaval para as crianças

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2023.

O carnaval é uma época animada por todos, inclusive pelas crianças. Confira dicas e sugestões de fantasias infantis para o carnaval.

O carnaval é uma das épocas mais animadas e esperadas do ano, e as crianças adoram a ocasião para brincarem. Além da música e danças, a escolha da fantasia é uma das partes mais divertidas e esperadas da festa. Para ajudar os pais e responsáveis a escolher a fantasia perfeita para seus filhos, separamos 10 dicas de ideias que eles podem seguir. Confira.

1) Super-herói

Escolha o super-herói favorito do seu filho e crie uma fantasia baseada nele. As crianças adoram se sentir poderosas e confiantes, e uma fantasia desses personagens pode ajudar nisso. Você pode optar pelos super-heróis conhecidos como Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Homem Aranha entre outros, ou criar uma fantasia personalizada baseada no super-herói favorito da criança.

2) Personagem de desenho animado

Personagens de desenho animado são sempre uma boa opção para fantasias de carnaval para crianças. São inúmeras as opções que você pode escolher, como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Peppa Pig e outros.

Da mesma forma que com os super-heróis, você também pode criar uma fantasia baseada no desenho animado favorito da criança. Estas fantasias são fáceis de encontrar prontas para uso, mas, também podem ser facilmente criadas com material reciclado.

3) Fantasias de animais

Fantasias de animais, como gatos, cachorros, coelhos e outros, são fáceis de fazer e sempre agradam as crianças. Além disso, elas são versáteis e podem ser usadas em muitos outros eventos, além do carnaval. Escolha o animal favorito da criança e crie uma fantasia inspirada nele.

4) Fantasia de profissão

Essa também é uma ótima ideia para os pais que estão sem criatividade. As crianças adoram imitar os adultos e essas fantasias permitem que eles se sintam como profissionais importantes. Portanto, escolha uma profissão, de preferência que o pequeno goste e procure uma fantasia dela.

São inúmeras as opções como bombeiro, médico, policial ou chef de cozinha. Além disso, as fantasias de profissão são uma ótima oportunidade para ensinar às crianças sobre as diferentes profissões que existem e o que elas fazem.

5) Fadas e duendes

Essas criaturinhas mágicas são muito populares entre a criançada e elas vão arrasar na escola. Assim, os pequenos irão adorar fantasias de fada ou duende com saias longas, asas, varinhas mágicas, orelhas pontiagudas e outros acessórios.

6) Piratas

Se seu filho gosta de aventura, as fantasias de piratas são uma ótima ideia. Afinal, os personagens têm diversas aventuras nos mares e oceanos. Além disso, elas são super divertidas e podem ser personalizadas com adereços como perucas, maquiagem, chapéu, tapa olho e outros acessórios.

7) Princesas e cavaleiros

Fantasias de princesas e cavaleiros são clássicos que sempre agradam as crianças. Além disso, você pode optar pelas princesas favoritas das crianças, como por exemplo, Rapunzel, Cinderela, Bela Adormecida, entre outras.

8) Monstros

Esse tipo de fantasia é para as crianças que são corajosas e não têm medo de monstros nem nada. Assim, você pode criar uma fantasia assustadora de monstro, vampiro ou zumbi para os pequenos. Nesses tipos de fantasias a criatividade pode ser muito bem utilizada.

9) Aliens e robôs

Fantasias de aliens e robôs são opções divertidas e criativas para os pequenos que adoram a temática futurística. Esse tipo de fantasia permite que as crianças explorem sua imaginação e se divirtam com personagens fora da realidade.

10) Natureza

As fantasias de natureza são opções, além de divertidas, educativas para crianças que adoram os seus elementos. Além disso, elas permitem com que as crianças possam explorar a sua criatividade e aprender sobre a natureza ao mesmo tempo. Você pode improvisar acessórios naturais como flores e folhas na fantasia, o importante é usar a imaginação e fazer com que a criança participe da escolha da fantasia.