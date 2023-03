Entenda por que sites de apostas patrocinam os três maiores clubes do futebol mineiro

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de março de 2023.

A temporada de 2023 é a primeira onde sites de apostas esportivas são os principais patrocinadores dos três maiores clubes de Minas Gerais. Ano passado, América e Atlético já tinham acordos no espaço mais nobre da camisa com empresas dessa área. Neste ano, o Cruzeiro seguiu o exemplo dos rivais e fechou contrato com uma multinacional do setor.

O Brasil virou um grande atrativo para empresas desse segmento desde dezembro de 2018, quando o então presidente da República, Michel Temer, assinou a Lei 13.756, que autorizou as apostas de quota fixa no país. Desde então, um número expressivo de sites de apostas de futebol passaram a atuar por aqui. Em busca de novos apostadores, estas empresas investem pesado nos times de futebol. Na última Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, todas as equipes tinham parcerias com alguma empresa do setor.

América

Em agosto de 2022, o América fechou patrocínio master com a Pixbet, até o fim do Brasileirão. Nesta temporada, o Coelho fechou com a concorrente EstrelaBet, empresa ligada a empresários mineiros e licenciada em Curaçao, no Caribe.

O site de apostas esportivas estampará sua marca no espaço principal das camisas das equipes profissionais masculina e feminina, e também do time Sub-20 masculino, até o fim de 2024, ou seja, pelas duas próximas duas temporadas.

Segundo o clube e a empresa, que não revelaram os valores envolvidos, trata-se do maior acordo de patrocínio da história do clube mineiro. Pelo contrato, estão previstas ações nas redes sociais, ações de relacionamento com torcedores e exposição da logomarca da empresa nas dependências do clube.

Atlético

O Atlético foi o primeiro clube mineiro a fechar o patrocínio master com uma empresa de apostas. Desde 2021, o Galo é parceiro da Betano, que também investe em vários outros clubes nacionais e internacionais.

A Betano registrou um crescimento de quase 841% de visitas no país, comparando dados de outubro de 2022 ao mesmo período do ano anterior. O Atlético acredita que parte desse sucesso está ligado à parceria com o clube, renovada até o fim de 2024. A equipe mineira contará com R$ 16 milhões este ano, passando para R$ 17 milhões na próxima temporada.

Além de patrocinadora do Galo, a Betano também comprou o naming rights da Copa do Brasil.

Cruzeiro

O acordo entre Cruzeiro e Betfair está diretamente ligado a Ronaldo Fenômeno, dono de 90% das ações da SAF do clube celeste. Lenda do futebol mundial, o ex-jogador da Seleção Brasileira foi contratado como embaixador mundial do site de apostas em junho de 2022.

Fundada na Inglaterra há mais de vinte anos, a Betfair tem a ambição de conquistar o mercado brasileiro. Para isso, a empresa assinou o maior contrato de sua história com a Raposa. O valor pago não foi revelado oficialmente, mas gira em torno de R$ 25 milhões anuais.

Segundo o clube, a parceria com a Betfair é histórica. O engajamento do torcedor com a patrocinadora é grande desde o anúncio da parceria, e a tendência é que seja um movimento crescente, através das ações planejadas conjuntamente. A expectativa é que esta seja uma parceria duradoura e com ainda mais resultados positivos para ambos os lados.