* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2023.

Montes Claros – 11ª RPM recebe viatura especial – Blindado em Montes Claros

A Décima Primeira Região da Polícia Militar (11ª RPM), por meio da Décima Primeira Companhia Independente de Policiamento Especializado (11ª Cia PM Ind PE), realizou no dia 02 de março do corrente ano a solenidade de entrega de viatura (blindado) destinado ao emprego operacional oriunda de doação feita pela empresa BRINKS. A PMMG incorpora os novos blindados projetados e adaptados para atividade finalística na instituição com mobilidade e tecnologias avançadas.

A versatilidade do blindado em realizar patrulhamento preventivo e repressivo, proporcionando maior poder de resposta aos novos modus operandi da criminalidade, especialmente nos ataques a agências financeiras, garante maior segurança para a atuação dos policiais militares.

A viatura especial – blindado – contribuirá significativamente para a prevenção criminal, a promoção da paz social, com o aumento da segurança objetiva e subjetiva em todo o Norte de Minas.