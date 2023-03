Onde encontrar a menor taxa de juros para empréstimo consignado?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2023.

Saiba quais bancos oferecem empréstimo consignado, onde encontrar as taxas mais acessíveis da modalidade e como contratar.

O empréstimo consignado é uma das modalidades mais acessíveis para obter crédito no mercado financeiro, sendo bastante popular entre os beneficiários do INSS.

A modalidade instituída por lei garante a contratação de crédito de forma mais barata, permitindo condições mais vantajosas para assegurar a saúde financeira do contratante.

Mesmo sendo uma opção de crédito mais acessível, é muito importante que o solicitante do empréstimo avalie as condições e taxas oferecidas na contratação, garantindo o melhor negócio.

Por isso, confira a seguir quais bancos e financeiras oferecem essa modalidade de crédito, saiba onde encontrar a melhor taxa de juros de consignado e como diminuir os juros do seu empréstimo.

Quais bancos realizam empréstimo consignado?

O empréstimo consignado conta com diversas condições, como limites de contratação e margem consignável, evitando o comprometimento excessivo da sua renda.

A modalidade também possui o desconto direto em folha e prazos de pagamento mais longos, que permitem com que o valor das parcelas caiba no seu bolso.

Suas taxas de juros são, obrigatoriamente, inferiores às demais modalidades de crédito, além de contar com a opção de portabilidade do empréstimo, para obter melhores condições em contratos já realizados.

Assim, a modalidade é uma das mais conhecidas e vantajosas do mercado. Confira alguns bancos. instituições financeiras e fintechs que oferecem empréstimo consignado:

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil;

Banco Pan;

Meutudo;

Bradesco;

BMG;

Itaú.

Adequando-se às regras instituídas pela lei do empréstimo consignado, os bancos podem adaptar suas condições como taxas, valores mínimos, perfis de contratante, idades, entre outros detalhes.

Por isso, vale pesquisar bastante na hora de contratar o seu empréstimo, garantindo o melhor negócio para satisfazer sua situação e cuidar da sua saúde financeira.

Como diminuir os juros do empréstimo consignado?

Uma das vantagens de contratar empréstimo consignado é a oportunidade de realizar a portabilidade, que funciona como uma “venda” de dívida.

Logo, você pode trocar seu empréstimo de uma instituição financeira para outra, com o objetivo de melhorar as condições do seu contrato de crédito consignado, para baixar sua taxa de juros, por exemplo.

Assim, caso você já tenha feito um consignado em um banco, mas considere suas taxas altas ou esteja sentindo os descontos mensais pesarem no seu bolso, você pode solicitar uma portabilidade.

O pedido de portabilidade do consignado é realizado pelo próprio titular do empréstimo e pode ser feito diretamente com a instituição financeira para a qual você deseja migrar.

A meutudo, por exemplo, oferece a portabilidade de consignado mesmo do seu empréstimo recém-feito, com zero parcelas pagas, além da contratação totalmente online, garantindo o seu conforto em todos os aspectos.

Onde conseguir empréstimo com menor taxa de juros?

Na meutudo você contrata seu empréstimo e portabilidade de consignado com taxas mais atrativas e sem precisar sair de casa, utilizando somente seu celular.

Além de receber o valor do seu empréstimo novo em até 1 dia útil, você contrata a qualquer momento e em qualquer lugar, diretamente pelo aplicativo ou site da meutudo.

Você pode obter seu consignado do INSS com praticidade, segurança e agilidade, além de acompanhar o andamento do seu contrato apenas com alguns cliques.

Com todas essas vantagens, você pode se livrar das taxas abusivas de outros bancos e financeiras, contando com a meutudo para cuidar da sua saúde financeira.

Simule e contrate seu empréstimo consignado com taxas atrativas, atendimento personalizado e dinheiro no seu bolso de forma rápida e segura!

Basta acessar o site ou aplicativo da meutudo e verificar suas oportunidades de crédito agora mesmo!

Agora que você já sabe onde encontrar as melhores opções de crédito consignado e as menores taxas de juros, basta analisar suas oportunidades junto ao mercado financeiro e obter seu empréstimo consignado quando desejar.