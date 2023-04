As 7 Maiores Cidades do RS

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de abril de 2023.

Descubra quais são as maiores cidades do RS. Além disso, vamos falar um pouco da economia, cultura e curiosidades dessas cidades, para que você possa conhecê-las ainda melhor.

O Rio Grande do Sul é o sexto estado mais populoso do Brasil, com uma população estimada em cerca de 11 milhões de habitantes. Várias de suas cidades exercem um papel importante na economia e cultura da região sul do país.

Vale lembrar que os dados populacionais abordados aqui são de dados ainda preliminares do Censo Demográfico de 2022, que até o momento está em andamento.

Então, se você está curioso para saber qual é a maior cidade do Rio Grande do Sul, continue lendo este artigo e descubra mais sobre esses importantes destinos de viagem.

As 7 maiores cidades do Rio Grande do Sul

Afinal, quais são as maiores cidades do Rio Grande do Sul? Confira a lista!!

1 – Porto Alegre

Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul e a maior cidade da região sul do Brasil, com uma população estimada em mais de 1,4 milhão de habitantes.

A cidade foi fundada em 1772. A mesma é conhecida por sua rica história cultural e arquitetônica e conta com uma área total de aproximadamente 496,8 km².

Além disso, Porto Alegre é uma cidade estratégica para o comércio e a indústria e é uma importante cidade universitária. Afinal, ela conta com diversas instituições de ensino superior reconhecidas nacionalmente.

2 – Caxias do Sul

Caxias do Sul é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, com uma população estimada em um pouco mais de 500 mil habitantes.

A cidade fica localizada na região serrana do estado e é conhecida por sua forte tradição italiana e também por ser um importante polo industrial e turístico.

Com uma área total de 1.644,0 km², Caxias do Sul possui uma economia diversificada, com destaque para os setores metal-mecânico, moveleiro e de vestuário.

A cidade também é conhecida por sua gastronomia típica, como o famoso vinho da região.

3 – Canoas

Canoas é a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, ela fica na região metropolitana de Porto Alegre e conta com uma população de mais de 339 mil habitantes.

Com uma área total de 131,4 km², Canoas possui uma economia diversificada, com destaque para os setores metal-mecânico, químico, alimentício e de informática.

A cidade também é conhecida por sua qualidade de vida e por abrigar importantes instituições de ensino do país.

4 – Pelotas

Pelotas é a quarta maior cidade do Rio Grande do Sul, com uma população prévia de mais de 324 mil habitantes e com uma área total de 1.609,8 km².

Fundada em 1835, a cidade está localizada na região sul do estado, próxima à fronteira com o Uruguai.

Pelotas possui uma economia diversificada, com destaque para os setores de comércio, serviços e do agronegócio.

A cidade também é bastante conhecida por sua rica história cultural e arquitetônica, com diversos monumentos e edifícios históricos.

5 – Santa Maria

Santa Maria é a quinta maior cidade do Rio Grande do Sul, com uma população prévia de mais de 295 mil habitantes. Localizada na região central do estado, a cidade é um importante polo universitário e cultural.

A cidade conta com uma economia diversificada, com destaque para os setores de comércio, serviços e agroindústria.

Além disso, a cidade é conhecida por sua rica história cultural e arquitetônica, com diversos monumentos e museus.

6 – Gravataí

Gravataí fica localizada na região metropolitana de Porto Alegre e é a sexta maior cidade do Rio Grande do Sul, com uma população prévia de mais de 279 mil habitantes e tem uma área total de 462,8 km².

Gravataí possui uma economia diversificada, com destaque para os setores automotivo, químico e alimentício.

Além disso, a cidade também é conhecida por sua infraestrutura de transportes, com acesso a importantes rodovias e ferrovias.

7 – Novo Hamburgo

Novo Hamburgo é conhecida por ser um importante polo industrial, especialmente na produção de calçados. Até o momento, a cidade conta com uma população de cerca de 241.306 habitantes, sendo a sétima maior cidade da região metropolitana da capital.

Além disso, a cidade também possui um forte setor têxtil e de confecções, assim como também é rica em patrimônio histórico e cultural.

A cidade também oferece muitas opções de lazer e entretenimento, incluindo parques, praças, shoppings, restaurantes e muito mais.

Conclusão: maiores cidades do RS

As maiores cidades do RS são importantes pólos de desenvolvimento econômico e cultural da região sul do Brasil. Com uma economia diversificada e rica história cultural, essas cidades são destinos ideais para quem busca oportunidades de negócios, estudos ou mesmo fazer turismo.

Portanto, se você pretende conhecer o estado do Rio Grande do Sul, não deixe de visitar esses destinos e descobrir tudo o que eles têm a oferecer.