Montando um banheiro com espaço para acessibilidade

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de setembro de 2023.

Os projetos de casas, apartamentos e espaços comerciais seguem um padrão diferenciado atualmente. A preocupação com o bem-estar de todos, moradores ou visitantes, está em primeiro lugar. Por isso, ao pensar no menor cômodo da casa, o banheiro, é necessária uma atenção extra.

Como as pessoas estão vivendo mais, a acessibilidade vem em primeiro lugar, pensando também nas crianças e pessoas com deficiência. Mas como montar um banheiro acessível? Descubra nas dicas abaixo.

Deixe um espaço embaixo da pia

Nos projetos tradicionais, é comum colocar um gabinete embaixo da pia. No entanto, para trabalhar a acessibilidade, isso deve ser evitado. Além das cubas para pia serem mais baixas, é interessante deixar um espaço de 73 cm de altura do chão até a cuba.

A largura também é maior, para que seja possível acomodar a cadeira de rodas — em média, são 78 a 80 cm.

Verifique se as medidas estão dentro das normas

Banheiros acessíveis são regidos por uma norma da ABNT, a NBR 9050. Nela, está descrito que o espaço precisa ter medidas maiores para acomodar bem uma pessoa com deficiência, de forma que ela possa se virar sozinha e ser independente. As dimensões mínimas são de 1,50 metros por 1,70 metros.

A porta também deve ser mais larga e abrir para fora, além disso, dentro do banheiro é preciso incluir o espaço de manobra, que permita o giro da cadeira de rodas.

Instale barras de apoio

As barras de apoio são uma exigência em um banheiro pensado para pessoas com deficiência. Porém, essa acessibilidade também é útil em casas com pessoas idosas. Esse item deve ser instalado no interior do box, próximo ao chuveiro e ao lado do vaso sanitário.

O objetivo é dar apoio, permitir que a pessoa consiga tomar banho e usar o vaso de forma segura, sem o risco de se machucar.

Atenção aos desníveis

O ideal é um piso nivelado, sem desnível, mas para os casos em que existe box com chuveiro, a norma NBR 9050 permite um desnível de no máximo 1,5 cm entre o box e o restante do banheiro. O objetivo é impedir que a água molhe o restante do cômodo.

Na entrada, nada de degrau. O piso precisa seguir o padrão do restante dos cômodos. O banheiro tem uma elevação maior do que 1,5 cm? Será necessária a colocação de uma rampa para facilitar o acesso.

Escolha o piso certo

Como se trata de um espaço pensado para pessoas com dificuldade de locomoção, bem como crianças e idosos, nada de pisos escorregadios. É preciso escolher com calma o material, que deve ser regular, estável e antiderrapante.

Além disso, cuidado na escolha da padronagem. Prefira algo mais simples e neutro, pois algumas estampas, principalmente as com muito contraste, passam a sensação de tridimensionalidade e podem contribuir com acidentes.

Observe a altura do porta-toalhas e do espelho

O porta-toalhas deve ser instalado mais baixo, de forma que a pessoa consiga facilmente alcançar a toalha para enxugar as mãos ou o corpo e devolver o item para o apoio. A altura recomendada é de 80 cm a 1,20 metros do chão.

No caso dos espelhos, eles devem ser inclinados para baixo, de forma que a pessoa consiga se observar facilmente.

Instale torneiras e registros do tipo alavanca

Tanto o registro do chuveiro quanto as torneiras da pia devem ser os mais práticos para quem usa o banheiro acessível. Os modelos do tipo alavanca já são comuns nos novos projetos, já que o usuário só precisa puxar e ajustar a temperatura, virando para um lado ou para o outro.

No caso do chuveiro, é importante que o registro seja mais baixo, em uma altura de no máximo 1 metro.