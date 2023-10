5 Sucos para Emagrecer de Forma Saudável e Deliciosa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de outubro de 2023.

Você sabia que os sucos podem ser grandes aliados na sua busca pelo emagrecimento? Além de hidratar, refrescar e nutrir o seu corpo, eles também podem ajudar a eliminar toxinas, acelerar o metabolismo, reduzir o apetite e combater a retenção de líquidos.

Mas não é qualquer suco que serve. Você precisa escolher os ingredientes certos, que tenham propriedades benéficas para a sua saúde e para a sua silhueta. Neste artigo, vamos te mostrar 5 receitas de sucos para emagrecer de forma saudável e deliciosa. Confira!

A História dos Sucos Detox

Os sucos detox são os mais famosos quando se fala em sucos para emagrecer. Eles são chamados assim porque têm o poder de desintoxicar o organismo, eliminando as impurezas que se acumulam no fígado, no intestino e nos rins, e que prejudicam o funcionamento desses órgãos.

Os sucos detox surgiram na década de 1970, como parte de uma dieta chamada Master Cleanse, criada pelo médico americano Stanley Burroughs. Essa dieta consistia em consumir apenas um suco feito de limão, água, xarope de bordo (maple syrup) e pimenta caiena por 10 dias, sem comer nenhum outro alimento sólido.

Essa dieta era muito radical e perigosa, pois poderia causar desnutrição, desidratação, hipoglicemia e outros problemas de saúde. Por isso, ela não é recomendada por nenhum especialista hoje em dia.

No entanto, os sucos detox evoluíram e se tornaram mais variados e equilibrados, incluindo outros ingredientes naturais, como frutas, verduras, legumes, sementes e especiarias. Esses ingredientes são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras e outros nutrientes que ajudam a limpar o organismo e a potencializar o emagrecimento.

As Dicas para Preparar os Sucos para Emagrecer

Para preparar os sucos para emagrecer, você precisa seguir algumas dicas simples, mas importantes, como:

Escolha ingredientes frescos e orgânicos, que tenham mais qualidade e sabor;

Lave bem os ingredientes antes de usar, para eliminar possíveis resíduos de agrotóxicos ou sujeiras;

Prefira usar os ingredientes com casca e sem sementes, pois eles contêm mais fibras e nutrientes;

Use um liquidificador ou uma centrífuga para bater os ingredientes, pois eles preservam mais as propriedades dos alimentos do que um espremedor ou uma peneira;

Não coe o suco, pois isso elimina as fibras que ajudam na saciedade e no trânsito intestinal;

Não adoce o suco com açúcar ou adoçantes artificiais, pois eles aumentam as calorias e podem interferir no metabolismo. Se necessário, use mel, açúcar mascavo ou stévia;

Consuma o suco logo após o preparo, pois ele perde as suas propriedades com o tempo. Se for guardar na geladeira, use um recipiente de vidro bem fechado e consuma em até 24 horas;

Tome o suco pela manhã ou entre as refeições principais, para aproveitar melhor os seus benefícios e evitar a fome excessiva.

As Dúvidas Comuns sobre os Sucos para Emagrecer

Muitas pessoas têm dúvidas sobre os sucos para emagrecer, como:

Os sucos para emagrecer substituem as refeições?

Não. Os sucos ou chá para emagrecer são complementares à alimentação saudável e equilibrada. Eles não fornecem todos os nutrientes que o corpo precisa para funcionar bem. Por isso, eles devem ser consumidos como um lanche ou um pré-treino, mas não como uma refeição completa.

Os sucos para emagrecer têm contra indicações?

Sim. Os sucos para emagrecer podem ter contra indicações para algumas pessoas, como:

Pessoas alérgicas ou intolerantes a algum dos ingredientes;

Pessoas com diabetes, hipertensão ou outras doenças crônicas, que devem consultar o médico antes de consumir os sucos;

Pessoas com gastrite, úlcera ou refluxo, que devem evitar os sucos ácidos ou picantes;

Pessoas com problemas renais, que devem evitar os sucos diuréticos ou com alto teor de potássio.

Os sucos para emagrecer podem ser consumidos todos os dias?

Sim. Os sucos para emagrecer podem ser consumidos todos os dias, desde que sejam variados e combinados com uma alimentação saudável e equilibrada. O ideal é consumir um suco diferente por dia, para aproveitar os benefícios de cada ingrediente e evitar a monotonia.

As Receitas dos Sucos para Emagrecer

Agora que você já sabe tudo sobre os sucos para emagrecer, vamos te ensinar 5 receitas deliciosas e fáceis de fazer. Anote aí:

Suco de Abacaxi com Hortelã

O abacaxi é uma fruta rica em vitamina C, bromelina e fibras, que ajudam a melhorar a digestão, a reduzir o inchaço e a acelerar o metabolismo.

A hortelã é uma erva aromática que tem propriedades refrescantes, anti-inflamatórias e anti espasmódicas, que aliviam as cólicas e os gases.

Ingredientes:

2 fatias de abacaxi;

10 folhas de hortelã;

200 ml de água.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo;

Sirva gelado ou com gelo.

Suco de Laranja com Cenoura e Gengibre

A laranja é uma fruta rica em vitamina C, ácido fólico e flavonoides, que fortalecem o sistema imunológico, previnem infecções e combatem os radicais livres.

A cenoura é um legume rico em betacaroteno, vitamina A e fibras, que melhoram a visão, a pele e o intestino.

O gengibre é uma raiz que tem propriedades termogênicas, anti-inflamatórias e antioxidantes, que aumentam a temperatura corporal, facilitam a queima de gordura e previnem o envelhecimento precoce.

Ingredientes:

Suco de 2 laranjas;

1 cenoura pequena picada;

1 pedaço de gengibre picado.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo;

Sirva gelado ou com gelo.

Suco de Maçã com Couve e Limão

A maçã é uma fruta rica em pectina, uma fibra solúvel que forma um gel no estômago, aumentando a saciedade e reduzindo a absorção de gordura.

A couve é uma verdura rica em clorofila, cálcio e ferro, que ajudam a desintoxicar o organismo, a fortalecer os ossos e a prevenir a anemia.

O limão é uma fruta rica em vitamina C, ácido cítrico e limoneno, que ajudam a alcalinizar o sangue, a melhorar o funcionamento do fígado e a eliminar as toxinas.

Ingredientes:

1 maçã com casca picada;

2 folhas de couve rasgadas;

Suco de 1 limão;

200 ml de água.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo;

Sirva gelado ou com gelo.

Suco de Melancia com Linhaça

A melancia é uma fruta rica em água, licopeno e citrulina, que ajudam a hidratar, a proteger as células e a melhorar a circulação sanguínea.

A linhaça é uma semente rica em ômega-3, lignanas e fibras, que ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL), a regular os hormônios e a controlar o apetite.

Ingredientes:

2 fatias de melancia picadas;

1 colher de sopa de linhaça;

200 ml de água.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo;

Sirva gelado ou com gelo.

Suco de Morango com Beterraba e Chia

O morango é uma fruta rica em vitamina C, antocianinas e ácido elágico, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, a prevenir o câncer e a combater os radicais livres.

A beterraba é um legume rico em nitrato, ferro e ácido fólico, que ajudam a aumentar a oxigenação do sangue, a prevenir a anemia e a melhorar o humor.

A chia é uma semente rica em ômega-3, cálcio e fibras, que ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL), a fortalecer os ossos e a prolongar a saciedade.

Ingredientes:

10 morangos picados;

1/2 beterraba picada;

1 colher de sopa de chia;

200 ml de água.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo;

Sirva gelado ou com gelo.

Considerações Finais

Os sucos para emagrecer são uma forma simples, prática e saborosa de complementar a sua dieta e de cuidar da sua saúde. Eles podem te ajudar a eliminar as toxinas, acelerar o metabolismo, reduzir o apetite e combater a retenção de líquidos, favorecendo o emagrecimento.

Neste artigo, nós te mostramos 5 receitas de sucos para emagrecer de forma saudável e deliciosa. Esperamos que você tenha gostado dessas receitas e que elas te ajudem a alcançar os seus objetivos.

E se você gostou deste artigo, deixe um comentário abaixo com a sua opinião sincera e as suas sugestões. Nós adoraríamos saber o que você pensa sobre esse tema. Até a próxima!