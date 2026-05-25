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Colisão entre três veículos deixa quatro feridos na LMG-602 em Taiobeiras
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Colisão entre três veículos deixa quatro feridos na LMG-602 em Taiobeiras

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Acidente envolveu duas caminhonetes e um carro; vítimas foram encaminhadas ao hospital da cidade.

Montes Claros, 24 de maio de 2026 — Equipes do SAMU atenderam vítimas de um acidente envolvendo três veículos na LMG-602, em Taiobeiras, na manhã deste sábado (23). A colisão envolveu duas caminhonetes e um carro, deixando quatro pessoas feridas, todas ocupantes do automóvel.

No carro estavam dois adultos e duas crianças:

  • Um menino de 4 anos apresentava sangramento nasal e dores no ombro.
  • Uma menina de 7 anos queixava-se de dores no tórax e na pelve. As crianças estavam em cadeirinhas no momento da colisão.
  • Uma mulher de 27 anos relatava dores no tórax.
  • Um homem de 36 anos sofreu trauma facial.

Após os primeiros socorros, todos foram encaminhados ao hospital de Taiobeiras.

Os ocupantes das caminhonetes não se feriram. O impacto, no entanto, mobilizou equipes médicas e chamou a atenção de moradores da região.

O acidente na LMG-602 reforça a necessidade de atenção redobrada nas rodovias que cortam o Norte de Minas, especialmente em trechos de intenso fluxo de veículos. A rápida atuação do SAMU garantiu atendimento imediato às vítimas e encaminhamento seguro ao hospital de Taiobeiras.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU

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