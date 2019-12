Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Polícia Militar apreende 65 tabletes de maconha durante Operação Natalina em Montes Claros

Montes Claros – Nesta terça-feira (17), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da Décima Primeira Companhia de Policiamento Rodoviário (11ª Cia PMRv), com o apoio de guarnições da Décima Primeira Região da Polícia Militar (11ª RPM) e da Terceira Base Regional de Aviação do Estado (3ª Brave), apreendeu, em Montes Claros, 65 (sessenta e cinco) tabletes de maconha que estavam escondidos em um automóvel com placas de Janaúba.

O veículo, abordado durante a Operação Natalina, no km 375 da BR-135, estava ocupado por dois homens.

Durante a abordagem, os militares solicitaram a documentação do motorista, do passageiro e do automóvel, bem como a abertura do porta-malas, uma vez que o condutor apresentou nervosismo e suspeição. Quando ordenado para descer do carro, o motorista empreendeu fuga, sendo o veículo perseguido por viaturas da 11ª Cia PMRv.

Após intenso rastreamento, inclusive com o empenho do helicóptero Pégasus, da 3ª Brave, e de cães farejadores, os suspeitos, já identificados, abandonaram o veículo na Rua Sol Nascente, Bairro Alto Boa Vista. Em seguida, fugiram para um matagal e ainda são procurados.

A droga estava escondida no porta-malas, foi apreendida e entregue na Delegacia de Polícia Civil.