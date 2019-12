Norte de Minas – Defensoria obtém na Justiça proibição de cobrança de taxas do contribuinte no município de Pirapora

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de dezembro de 2019.

Norte de Minas – O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 1.0000.18.039685-5/000 proposta pela Defensoria Pública de Minas Gerais em face de dispositivos do Código Tributário do Município de Pirapora.

Desta forma, foi confirmada a medida liminar, deferida em 13 de abril de 2019, que suspendeu a cobrança da “Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos”, “Taxa de Limpeza Pública” e “Taxa de Expediente”.

A Defensoria Pública-Geral contou com a colaboração da Defensoria Pública da Comarca de Janaúba para a apresentação da ação.

“É uma decisão muito importante para a população de Pirapora, que tem o dever de pagar imposto, mas também tem o direito de que os tributos e taxas sejam cobrados de forma constitucional”, destaca o defensor público Gustavo Dayrell.