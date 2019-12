Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Confira o rodízio de fornecimento de água em Montes Claros na semana de 23/12 a 29/12/2019

Montes Claros – A Copasa informa que o longo período de estiagem tem impactado diretamente a disponibilidade de água das fontes de produção para o abastecimento público, em Montes Claros.

Para garantir o fornecimento de água aos moradores da cidade durante este período, a Companhia iniciou o rodízio como medida preventiva.

O término do período de restrições no abastecimento dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água. Por este motivo a Copasa está adotando, desde o dia 17 de novembro, o rodízio na cidade conforme cronograma a seguir:

REGIÃO 1 – Augusta Mota, Canelas I e II, Clarice Ataíde, Delfino Magalhães, Regina Perez, Jardim Alegre, Jardim Liberdade, Jardim Palmeiras, Jardim Primavera, Jardim São Geraldo, JK, Major Prates, Morada da Serra, Morada do Parque, Nova América, Parque Jardim Morada do Sol, Planalto, Planalto Prolongamento, Raul Lourenço, Recanto das Águas, Residencial Minas Gerais, Residencial Monte Cristal, Residencial Monte Fiore, Santa Lucia I e II, Santo Antônio I, São Lucas, Universitário, Vargem Grande II, Vilage do Lago l, Vilage do Lago II, Vargem Grande II, Guarujá.

REGIÃO 2 – Acácia, Alterosa, Amazonas, Chiquinho Guimarães, Cidade Industrial, Ciro dos Anjos, Conjunto Habitacional Joaquim Costa, Cristo Rei, Dona Gregória, Edgar Pereira, Independência e Adjacentes, Jardim Brasil, José Corrêa Machado, Mangues, Maracanã, Nossa Senhora das Graças, Nova Suíça, Novo Jaraguá, Residencial Vitória I e II, Santo Inácio, Santos Dumont, São Bento, São Judas I,Vila Brasília, Vila Campos, Vila Greicy, Vila João Gordo, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Real, Vila Santa Cruz, Condomínio Moradas Montes Claros, Santa Rafaela. Barcelona Park, Bela Vista, Jardim Europa, Nova Morada, Panorama I, Vila Castelo Branco, Vila Mauricéia, Vila Oliveira, Cintra, Roxo Verde.

REGIÃO 3 – Belvedere, Camilo Prates, Cândida Câmara, Eldorado, Fazendas, Funcionários, Gran Royalle Pirâmide, Ibituruna parte baixa, Jardim Alvorada, Jardim Olímpico, Jardim São Luiz, Lurdes, Morada do Sol, Nossa Senhora de Fátima, Novo Delfino, Olga Benário, Panorama II, Parque jardim Olímpico, Ponta do Morro, Residencial Montes Claros, Residencial Sul e Sul Ipês, Residencial Vila do Cedro, Sagrada Família, Santo Expedito, Santa Eugênia, Santo Amaro, Santo Antonio ll, São Geraldo ll, São Judas II, Sumaré, Todos os Santos II, Vila Anália, Vila Atlântida, Vila Ipiranga, Vila Santa Maria, Conjunto Habitacional Bandeirantes, Mangues, Ibituruna parte alta, Vila Nova.

REGIÃO 4 – Alcides Rabelo, Alice Maia, Alto São João, Bela Paisagem, Carmelo, Centro, Clarindo Lopes, Esplanada, Interlagos, João Botelho, Melo, Monte Alegre, Monte Carmelo, Renascença, Tancredo Neves, Todos os Santos, Santa Laura, Santa Rita I e II, Santos Reis, Santa Cecília, São José, Vera Cruz, Vila Antônio Narciso, Vila Áurea, Vila São Francisco de Assis, Vila Exposição, Vila Regina, Conj Floresta, Vila Tiradentes, Jaraguá I e II, Residencial dos Ypes, Alto da Boa Vista, Vila Sion, Maria Cândida, Vila Telma, Conj. Havaí, Conjunto José Carlos de Lima, Dr. Antônio Pimenta, Dr. João Alves.

REGIÃO 5 – Bairros: Distrito Industrial (Somente as indústrias).

OBSERVAÇÕES: Por questão de ordem técnica, para a região 5 foi fixado período diverso das demais regiões, paralisando todos os dias.

Devido à estruturação da malha de redes ligada à adutora de água tratada, os Bairros Cidade Nova, Vila Guilhermina e as adjacências não terão interrupção do abastecimento.

A COPASA esclarece que o abastecimento será restabelecido de forma gradativa. Para outras informações, dúvidas ou solicitação de serviços, ligue 115, cuja chamada é gratuita, ou vá até a agência de atendimento ao cliente.